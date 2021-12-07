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誠品搶進YT、Podcast 下一步國內外展店時程公開

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
主打日日有新書、周周有活動的誠品社區店型「誠品生活時光」，預計2022年第一季在大台北開出第二店。圖／誠品提供
主打日日有新書、周周有活動的誠品社區店型「誠品生活時光」，預計2022年第一季在大台北開出第二店。圖／誠品提供

誠品今天舉辦「2021誠品年度閱讀報告」發布會，當中誠品總經理李介修也談到誠品2022年重要計畫，包括1月份將開出誠品遠百竹北店；社區店型「誠品生活時光」將在第一季開出第二店；誠品進駐吉隆坡複合式商場The Starhill，2,000坪的東南亞首店也將在2022年開業。

李介修在「2021誠品年度閱讀報告」開場即指出，經過2020後，2021年的疫情就像好萊塢災難片的續集，肯定無法回到2019年以前的加法經營模式，大家要重新檢視經營模式，且要reset、重新開機，才有辦法開創嶄新的局面。

誠品在2022年也將進攻數位媒體推出影音平台「誠品說書」，預計每周會推出三集在YouTube上線，全年度也會推出100集的Podcast，透過自製影音推廣書籍與挖掘新讀者。此外，誠品線上、誠品書店與社區店全通路行銷是2022的年度重點，展開「誠品全通路文化生活生態圈」。

除了2022年的展店節奏外，誠品在2023、2024年持續有展店計畫，包括社區店朝百家的目標積極展店推進，以及2023年開出誠品亞洲最大店點18,000坪的新店裕隆城，2024在台南開出6,000坪獨棟大店。

在2021年10月27日在內湖瑞光路開出首家誠品社區店「誠品生活時光」，80坪的空間主打日日有新書、周周有活動，相較於旗艦大店，可更貼近社區居民生活空間。對於誠品首家社區店型，誠品董事長吳旻潔指出「成效超乎預期」，才開幕一個多月，但內湖社區店已超過75%是會員消費。社區店第二店將在2022年第一季的2、3月開出，據點誠品仍保密，只透露是「大台北」。

總面積18,000坪的誠品裕隆城，是信義店的1.5倍大，吳旻潔說，書店規模還在討論，但應該不會有書店再大於誠品信義店了。

誠品進駐吉隆坡複合式商場The Starhill，2,000坪的東南亞首店將在2022年開業。圖／誠品提供
誠品進駐吉隆坡複合式商場The Starhill，2,000坪的東南亞首店將在2022年開業。圖／誠品提供

誠品 吉隆坡 疫情

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