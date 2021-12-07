第六屆台積電青年築夢計畫 11組學生團隊脫穎而出

台積電文教基金會為鼓勵青年學子勇於築夢，舉辦第六屆台積電青年築夢計畫，昨（6）日於台積電張忠謀講堂進行決審，邀請台積公司資深副總經理何麗梅、台積電文教基金會董事彭宗平、邢智田、清華大學科技管理學院教授金聯舫、天下雜誌管理處執行董事鄭宜媛以及實踐大學時尚與媒體設計研究所副教授曲家瑞擔任評審。

最終來自臺灣海洋大學、臺灣大學、臺灣師範大學、臺北藝術大學、台北大學、政治大學、玄奘大學、清華大學、陽明交通大學、中正大學以及臺東大學11組學生團隊共獲得300萬築夢獎金，開始展開為期一年的築夢計畫。

自2016起，台積電文教基金會針對桃竹苗地區大專院校學子遞出「台積電青年築夢計畫」，鼓勵學子勇於探索自我、實踐夢想，經過六年的時間，本屆台積電青年築夢計畫首次擴及全國，從8月至足月兩個月的徵件時間，共計122組團隊409人報名參與，參賽團隊及學生數皆創下新高，最後11組全國青年團隊一路過關斬將成為第六屆青年築夢計畫最終入選的團隊。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，今年以「SDGs」為題，期望學子與大眾更重視對聯合國17項永續發展目標，以社會關懷、環境保護、永續資源、地方創生等不同面向思考，而在眾多提案中，也收到許多讓人眼睛為之一亮的創新提案。

計畫召集人，同時也是台積電文教基金會董事彭宗平在決審會最後總評說：「哈佛研究指出有創新、服務及貢獻的人要具備八大能力，分別為溝通能力、思辨能力、道德思辨能力、履行公民責任、迎向多元文化社會能力、迎接國際化能力、培養廣泛興趣以及專業能力，而他在參與築夢計畫的同學看到這樣的價值。」

彭宗平進一步說，不僅參賽學生及團隊皆創下新高，各團隊提案內容範圍也十分廣泛多元，包含偏鄉教育、習慣養成計劃、原民文化關懷、以好玩有趣的形式培養「習慣」、文字視覺化及資訊架構化、建立大眾與獨立書店連結、台東武陵村青少文化共伴探索計畫、建立農業體驗為題的媒合平台等不同主題內容。

彭宗平更強：「築夢就是兩個字，一個是夢、一個是築。有了夢激發你往前走的動力，但更重要的是執行。有些團隊已經開始執行，有些團隊從今天開始向前走，因此不論是否入圍補助，我們都要追逐夢想將其建立。」對於入圍的團隊，非常期待看到明年的成果展現．