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桃機貨運持續旺較去年同期成長二成三 還破天荒載浴缸

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
遠雄除現有自由港區與第一期貨運站期，也積極興建第二期中，可適時提供旺季貨物集散站作業空間。圖／桃機提供
遠雄除現有自由港區與第一期貨運站期，也積極興建第二期中，可適時提供旺季貨物集散站作業空間。圖／桃機提供

航空貨運進出口持續熱絡，表現相當亮眼。桃園機場公司說，至今年10月已達232.2萬公噸，較去年同期成長23.3%；預估全年總貨量也上看280萬公噸，較去年成長20%。桃機還說，受到塞港影響，海運跟空運的價格比從差12倍降到三倍，以往不會出現的磁磚、浴缸等，也開始出現在飛機上。

機場指出，受疫情影響全球製造業供應斷鏈及海運船塞港、貨缺櫃等因素，轉而帶動航空貨運需求熱絡。桃機航空貨運量成長率自2020年7月起已連續15個月呈現2位數成長，今年10月進入穩定成長高原期，每月處理貨量達24萬噸。年底耶誕假期至農曆新年本就是年度消費旺季，加上3C電子產品出貨刺激需求等因素拉升，全年總貨量上看280萬公噸，預期進出口持續暢旺至明年第一季、跨完農曆年。

桃機物業開發處處長陳慶隆說，以前海運跟空運價格12:1，近期因為塞港，拉近到3:1。有些本來走海運的貨跑來走空運，價格替代性拉近，如運動運品供應商，採專機、包機送美歐；磁磚、浴缸也出現在飛機上，儘管運價超過貨品價值，賠錢也要送到下游廠商，維持供應鏈不斷練狀況。

陳慶隆說，根據統計，轉口貨佔五成，但出口成長比較明顯，出口今年2位數成長。至於為何轉口貨會多，因為華航有23架貨機，長榮有7架，航點都很密，從東南亞到台灣轉東北亞、美歐，兩個國籍航空運能都很好，外籍航空沒有辦法載的貨也會被順勢接收。

此外，陳慶隆還說，我國進出口貨今年是亞太成長率第二位，第一名是日本成田。去年總貨運量排名第七，國際貨運量第四，今年總貨量會再創新高，排名有望提升。

桃機說，持續觀察市場運作並協助航空貨物集散站業者優化作業效率，維持航空貨運成長動能。航空貨物集散站為貨物進出口必經關口，機場公司配合交通部民用航空局持續觀察市場供需及業者作業能量，主動調度機場空側停機坪增加貨物裝卸空間，並積極協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，也搭配航空警察局疏導貨運區物流車輛進出機場交通秩序，確保園區貨物順利通關，及時送達。

機場表示，因應航空貨運強勁需求及永儲公司宣布今年底終止營運，今年上半年即已預先規畫，評估永儲處理貨物約占桃園機場貨量7%，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者均以增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。並積極與民航局、三家集散站業者、航警局、關務署台北關等單位研商後續貨量移轉因應措施。其中華儲今年已新增5645平方公尺的多功能進口倉投入營運；遠雄正進行自由港區與貨運站二期興建，預計明年底完成，適時提供旺季貨物集散站作業空間，降低永儲停業衝擊。

在機坪調度方面，桃機說，目前現有37個客運停機位，每周可消化1900班客機與客機載貨航班，高於目前每周1600班需求。此外20座貨運停機位每周可消化近900班貨機，也大於現有每周700班貨機需求，足以因應旺季貨物運輸需求調度；未來若客運載貨航班數量再持續成長，機場也將彈性調度停機位因應。

機場觀察，目前永儲集散站貨運量移轉情形仍屬順暢，僅進出口尖峰時間因大量貨車湧入稍有壅塞，將偕同航警等相關單位疏導交通，同時建立與各集散站間通報機制，確保貨運園區及周邊重要路段交通順暢，維持桃園機場園區貨物處理量能。

桃機物業開發處處長陳慶隆。記者曹悅華／攝影
桃機物業開發處處長陳慶隆。記者曹悅華／攝影
華儲今年已新增5645平方公尺的多功能進口倉投入營運。圖／桃機提供
華儲今年已新增5645平方公尺的多功能進口倉投入營運。圖／桃機提供
機場公司配合民航局持續觀察市場及業者作業能量，主動調度停機坪增加貨物裝卸空間。圖／桃機提供
機場公司配合民航局持續觀察市場及業者作業能量，主動調度停機坪增加貨物裝卸空間。圖／桃機提供
桃園機場空運貨量持續成長，預期進出口持續暢旺至2022年第一季。圖／桃機提供
桃園機場空運貨量持續成長，預期進出口持續暢旺至2022年第一季。圖／桃機提供

桃園機場 桃機

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