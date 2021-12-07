一年交通事故3千死 學生代表：交通部償命不為過

根據統計，今年截至9月，共有81名兒少（18歲以下）死於交通事故，交通安全教育必須向下札根。交通部今攜手教育部，共同出席「兒少交通安全表意座談會」，與全國各縣市兒少代表、現場教師及學者針對交通安全教育如何有效落實進行對話，共同呼籲各級學校一起落實交通安全教育。部分學生代表直言，應該更重視「人本交通」，甚至有學生說，沒有以人為本，交通規畫沒有系統性，做再多教育都沒有用，一年交通事故就造成3000人死亡，「叫交通部償命都不為過」。

依據統計，我國平均每天有八人死於道路交通事故，且其中以機車駕駛人、自行車、及行人等脆弱用路人之死亡人數占比超過八成以上，其交通事故死亡風險高。再從我國18歲至20歲每10萬年輕族群的交通事故死亡率發現，相較於OECD國家明顯偏高，同時，「交通事故」是未滿18歲兒少的事故傷害主因。落實扎根交通安全教育，必須自小培養道路安全知識與風險意識。

交通部道安會執秘吳木富致詞時也說，過去資料統計發現，去年全國事故導致死亡有2972人，今年一到九月2186人因為事故而死亡，包含81名兒少，其中前七大運具中就死亡76人，一半38人是因為騎機車，30人是乘客，七人是走路、一人騎腳踏車，兒少相對在交通工具上運用，屬於比較弱勢乘客或用路人。希望透過表意座談會，進行雙向溝通，讓政府深入去了解，也把交通安全深耕，回到學校去做宣講。

吳木富說，很多人騎車技術都沒問題，但跟周遭路跟車互動，遊戲規則沒弄懂就會出狀況，希望每個人都能理解法規，並跟旁人有很好互動，才不會出現意外。交通部攜手教育部，於今年完成五階段交通安全基本能力教材，有52節課可以使用，明年開始希望老師可以提案，編撰教材，更貼近學校師生需要。

國教署副署長戴淑芬說，今天到場兒少代表來自不同縣市，希望經由座談會溝通後，把交通安全相關議題，在同儕裡面發揮影響力。教育部一直希望落實交通安全，從小國到大學各階段的教育。

靖娟基金會執行長林月琴說，全世界都對兒少交通安全很看重，希望聽聽第一線使用者的心聲，了解上放學、跟社區活動遇到什麼問題。根據2019年數據顯示，每十萬人口交通死亡人數，英國（2.9）、日本（4.1）、韓國（6.5）、台灣（12.1），我國明顯高於先進國家。另外就交通安全事故分析，近五年來說，高中傷亡數最高。