2021南方澳鯖魚節登場 首推線上買魚

宜蘭南方澳為台灣三大漁港之一，其鯖魚的漁獲量居全台之冠，產量占全國9成，素有「鯖魚故鄉」之稱。年度盛會「大漁豐收-2021南方澳鯖魚節」今天在蘇澳區漁會大樓前登場，漁業署長張致盛、宜蘭縣長林姿妙等人一同點亮大鯖魚，宣布活動正式開跑。蘇澳區漁會表示，疫情影響，今年首度採用網路平台行銷，且擴大舉辦為期6天，同時歡迎全國民眾親自走一趟南方澳，品嚐、採買鯖魚。

南方澳鯖魚節今天舉行啟動儀式，由南安國小學童帶來鯖魚舞、曾獲選宜蘭傑出演藝團隊「重擊現實打擊樂團」的熱鬧表演揭開序幕，接著鯖魚工廠、海鮮餐廳、青創業者等20多家端出自家特色好物上台走秀，展現在地區域產業的特色。

漁業署長張致盛、宜蘭縣長林姿妙、蘇澳鎮長李明哲，以及蘇澳區漁會理事長蔡源龍、總幹事陳春生、常務監事李政祈等人一同點燈，祈願活動順利、年度漁獲滿滿，現場更擠滿民眾前來品嚐新鮮鯖魚丼。

蘇澳區漁會推廣鯖魚相關製品、在地魚貨不遺餘力，邁入第24屆的「南方澳鯖魚節」，透過Gather Town線上虛擬互動平台，首次整合線上、線下資源，包含逾20家在地商家的市集，宣傳食漁理念的食魚教育結合漁村文化的特展，還有優惠多多的直播造勢抽獎，活動今起至12月12日。

張致盛表示，宜蘭鯖魚每年產量3萬5千噸、產值12億，今年透過線上平台推廣，「半夜醒來，手指頭按一按就可以買魚」，鼓勵消費者多購買新鮮魚貨。林姿妙期待藉由網路行銷，鯖魚銷量能創佳績。

一年四季都是鯖魚產季，為避免資源過度利用，蘇澳區漁會理事長蔡源龍強調，每年6月、農曆除夕至元月18日，鯖魚業者會依鯖鰺漁業管理辦法進行休漁，以達漁業永續經營。

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