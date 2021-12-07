章Q獎勵金為鼓勵性質 農委會：仍盼業者採用履歷產品

國內物價齊揚翻漲，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會日前行文農委會，要求檢討每人每餐6元的三章一Q獎勵金規範，是否能制度化，類似油價般定期滾動式檢討，否則，因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚恐撐不住。

農委會表示，章Q獎勵金是「鼓勵性質」，使用國產章Q產品給予獎勵金，但若團膳業者決定不領獎勵金，就可以選擇使用一般或其他產品。

農委會今天舉行「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會。

農委會副主委陳駿季表示，產銷履歷加碼是獎勵，如果有採用產銷履歷產品、可以得到獎勵，但若沒有用產銷履歷，就沒有獎勵金，是一個獎勵作為；許多人擔心，因為菜價波動會造成營養午餐無法營運，他覺得，產銷履歷的加碼，跟學校午餐每餐費用，是兩件事情，不能混為一談。

他表示，目前跟教育部已經關注到這些議題；以農委會來說，持續瞭解整個物價波動，現在物價其實相對的，在相對穩定情況下，並不會去做一些調整；何況，學校午餐價格是屬於地方自治事項，每個縣市政府、教育部可能會去溝通，他們會考量到物價，下一學期的參考價時，根據地區特色會做一點微調。

陳駿季說，縣市政府因為不同狀況與財力，也會有一些補助，這幾個措施大家都已經關注到，會監測物價的穩定性；如果之後有物價不穩定性的時候，就會啟動一些機制去討論；以現在來看，現在的物價是相當平穩。

他表示，團膳業者可自己決定不領這獎勵金，他就用一般的選擇、用其他的產品，用國產是我們鼓勵的，有一些產銷履歷的加碼機制，那如果團膳覺得他不要獎勵金的時候，也可以不用產銷履歷產品；現在台灣從去年九月，整個產銷履歷覆蓋率大概六成，現在已經接近到九成，其實產銷履歷本身，已經普遍被學校所接受，學校會跟業者訂合約，還是會希望採用產銷履歷食材。