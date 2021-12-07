每年五萬人心血管高風險！健保署台大醫院助科學算命

心血管疾病為全球第一致死疾病，台灣十大死因第二名，平均每十分鐘奪走一命，但台大醫院分析健保資料發現，每年竟有近五萬名高風險族並未就醫。健保署與台大醫院今簽署合作備忘錄，將結合全國性影像巨量資料庫與台大開發AI心臟鈣化評估技術，為每位曾做胸部影像檢查的國人進行「科學算命」，最快明年第一季，就能透過健康存摺，提供高風險群做出個人化的評估和提醒，預估每年可挽救大約750條人命。

帶領團隊開發「HerortaNet AI模型」的台大醫院心臟內科教授王宗道表示，心臟鈣化分數(CAC)是目前唯一被心臟學界認可顯著提高心血管風險分層準月度的檢查項目。100分以下是低風險，十年內發生心肌梗塞或中風的機率不到10%，建議維持健康生活型態、控制三高危險因子。101到400分是中高風險，機率在有10到20％，400分以上是高風險，機率超過兩成，建議要強化控制危險因子，並且積極做心血管疾病篩查。

王宗道使用AI模型分析去年12月3.3萬人胸部電腦斷層影像，發現光是這個月就有4013名CAC分數屬高風險之民眾，並沒有因心血管疾病診斷而就醫，粗估一整年下來可能有高達4.8萬名高風險民眾未就醫。如果未來能結合影像檢查與風險評估，透過健康存摺主動提醒，這五萬人或許會因此積極注意自身生活型態，以每年3％的發病率、發病後50%的死亡率做推估，每年可望挽回750條人命，免死於心肌梗塞或中風。

台大醫院院長吳明賢表示，台灣有舉世無雙的全國影像資料庫，近年民眾也越來越積極做胸部電腦斷層去篩檢肺癌，這些健保給付或自費檢查的影像資料，如能恰當地進行加值應用的空間，將成為民眾自我健康管理的寶貴資產。

健保署署長李伯璋表示，台灣已經有超過1700萬人下載健保快易通App，也有700多萬人開通使用App的健康存摺功能，目前健康存摺已有多項疾病風險評估及追蹤，包括肝癌、末期腎病、心血管疾病、糖尿病等，民眾只要輸入檢查結果，就能得知自身風險。與台大醫院的合作，可影像學的智慧醫療導入心血管疾病評估，為民眾提供個人化的精準醫療。