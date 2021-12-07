守護偏鄉民眾健康 胸腔病院三獲衛福部判讀績優團體獎

衛福部今天舉辦第八屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮，表揚照護民眾健康有卓著貢獻醫事人員，衛福部胸腔病院今年第三度獲影像判讀績優團體獎，醫師陶瑞明則獲影像判讀績優醫師獎；衛福部肯定公醫守護全國民眾健康，用專業與熱枕積極認真照護民眾健康付出與奉獻，樹立楷模典範，獲獎激勵醫療團隊士氣。

胸腔病院參與衛福部醫療影像判讀中心(IRC)，利用網路平台影像醫師即時判讀服務，改善偏遠醫院及偏鄉離島衛生所放射專科醫師不足問題，使當地民眾能獲得快速醫療照顧。獲影像判讀績優醫師獎的陶瑞明醫師，長期支援衛福部IRC平台，並有判讀超過萬件以上的醫療影像判讀績效。

因對象為長期居住在偏鄉及離島的居民或住院病患等，即時影像判讀層發現可能傳染性暨活動性肺結核、各式慢性氣道疾病、急慢性細菌肺炎等肺部病徵，幫助病患及時獲得適當處置。

陶瑞明表示感謝院方信賴支持，將持續配合衛福部醫療院際合作，協助快速胸腔影像判讀來有效發現可疑胸腔疾病，及早發現病灶及早治療，彌補偏遠地區所缺乏醫療服務。