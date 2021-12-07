三軍總醫院日照中心揭牌啟用 長輩多退休教師公務員

61歲的徐先生10年前因中風，右側偏癱罹患失語症，今年5月加入三軍總醫院日間照顧中心，增加與其他長輩互動、說話機會，漸漸改善失能情況，過去只能回答是非題，現在已能說出簡短字詞，讓太太與家人很是感動。

三軍總醫院日間照顧中心今年4月成立，因疫情關係暫緩收案，今正式舉辦揭牌儀式，由三總老年醫學科主任、家庭暨社區醫學部主治醫師謝嘉娟接任首位日照中心主任，由軍醫局副局長蔡建松、三軍總醫院院長王智弘共同主持，該址緊鄰三總汀州院區，包括在地區長、里鄰長及鄉親也前來參觀。

三總日照中心為長照B單位，附近有台灣大學、台灣師範大學等，長輩多是公務員、教師退休。謝嘉娟表示，會由北市衛生局照管中心評估失能等級進行派案，日照中心可收30人，目前已收10人，若全收滿將會有4名照服員。相較其他日照中心，三總同時安排1名護理師及1名社工師，搭配專業醫師及照服員照顧更加完善。

退休長輩臥虎藏龍，謝嘉娟表示，有位長輩是數學教師退休，會帶其他人算數學。61歲徐先生曾任台藝大教授，擅長山水畫、書法，雖因中風右側偏癱，仍不減創作熱忱，改練左手畫圖揮毫，至今天天畫2幅作品。照服員透露，徐伯伯開始上課後很少請假，失語症狀也改善許多，他也與其他長輩互動交流，像另一名90多歲長輩擅長裁縫，就相當欣賞她的裁縫包。

照顧失能、失智長輩壓力大，謝嘉娟說，家屬可能因為照顧而心情低落，也可能是隱藏病人。為讓家屬安心，日照中心規畫聯絡簿，紀錄長輩用餐、用藥以及上課狀況。不過，有些失智症長者有精神行為症狀，若影響到其他長輩，可能會就其狀況做調整。

謝嘉娟表示，老人家常見肌少症、關鍵僵硬等，也會透過復健設施避免肌肉萎縮，也結合三總醫療資源送醫。像先前一名老人家走路不穩，經由護理師發現，送醫後發現是水腦，緊急手術處理並住院治療；另一名長輩則是健檢發現數值異常，後來診斷出癌症，並透過手術治療。