挑一件聖誕禮物給熱愛運動的他！馬拉松運動博覽會「台灣精品館」好好逛

今年聖誕節，你是誰的聖誕老公公？既然要送禮，當然要送進對方的心坎裡，對於熱愛運動、健身的人士，什麼樣的禮物才最實用又貼心？表達心意的同時，可別忘了展現自己的品味！

▲「路跑女神」雷艾美帶領民眾感受「產業界奧斯卡獎」台灣精品的魅力。 圖／馬拉松運動博覽會提供

健身女神X路跑女神 空降台灣精品館2021台灣馬拉松運動博覽會「台灣精品館」將於12月16日至18日在台北世貿一館C區登場，除了讓民眾感受「產業界奧斯卡獎」台灣精品的魅力，更邀請「健身女神」漢娜Hana、「路跑女神」雷艾美帶逛，務必讓民眾大開眼界、滿載而歸。

▲「健身女神」漢娜Hana將於12/16中午12:30現身台灣馬拉松運動博覽會「台灣精品館」。 圖／馬拉松運動博覽會提供

9大品牌聯手出擊，最潮的運動用品在這裡馬拉松運動博覽會「台灣精品館」共有9大品牌聯手出擊，讓民眾一次體驗本年度榮獲「台灣精品獎」的運動休閒、居家好物產品，包括Acer宏碁功能優異且價格親民的Xplova X2 智慧車錶，冠馳SAEKO超輕盈、環保又符合人體工學的時尚潮泳鏡。

▲冠馳SAEKO時尚潮泳鏡超輕盈、環保又符合人體工學，榮獲台灣精品獎。 圖／台灣精品提供

AB65創新採用銅合金線材結合環保永續概念的抗菌除臭襪，乾唐軒專利避震、能釋放遠紅外線及負離子的活瓷金石保溫杯……等各式運動配件及裝備。運動時肌肉會消耗大量能量，頭髮也需要修護強健，AROMASE艾瑪絲強健豐盈洗髮精、利爾頭皮淨化洗髮液可舒緩掉髮困擾，洗頭同時兼顧保養，維持毛髮健康生長。

▲利爾頭皮淨化洗髮液可舒緩掉髮困擾，運動後洗頭兼顧保養。 圖／台灣精品提供

用「台灣之光」守護居家環境健康重視居家環境健康的民眾，可以參考全球第一款室內環境無線快速滅菌機——天淨無線手持抗菌機，原料天然無刺激性，大空間也能快速除菌。此外，MIT製造的LUFTQ1世界最小無耗材的空氣淨化器，如同個人空氣防護罩，適合放在辦公桌上、車內或床頭，淨化身邊的每一次呼吸。台玻出品的TG耐熱玻璃涼水壺等，讓居家質感更升級；大同晶鋼電鍋、AI智慧料理鍋，解決了一般傳統電鍋煮飯容易焦底的問題，操作簡單又耐用，隔水加熱更能保留食物營養，讓吃飯成為全家人的幸福事。

▲全球第一款室內環境無線快速滅菌機，原料天然無刺激性。 圖／台灣精品提供

天天抽！總價值高達8萬元的台灣精品好禮除了琳瑯滿目的台灣精品好好逛，民眾還有機會拿好康！展期三天內，民眾只要於至台灣精品展區參觀並完成指定任務，即可免費獲得摸彩券乙張，各式台灣精品好禮總價值高達新台幣八萬元，「台灣精品館」將會天天抽出獲獎幸運兒！「健身女神」漢娜Hana和「路跑女神」雷艾美也分別將於12/16、12/17中午12:30，現身「台灣精品館」和粉絲互動，敬請把握難得機會，感受這場台灣精品盛會的熱血歡樂氣氛，為自己和重要的他，挑選一件精品級的聖誕禮物！

活動更多詳情請見：https://www.taiwanexcellence.org/tw/2021taipeimarathon