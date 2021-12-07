慢性精神病患者領證人數減少 但住院利用率增加

主計總處公布國情統計顯示，109年慢性精神病患者門診及住院平均每人醫療點數分別為3.8萬點、27.0萬點，較108年分別增3.5%、2.2%，若與104年相較，慢性精神病患者醫療利用也是增加，尤其住院增加19.1%，增幅高於門診（增15.8%）3.3個百分點。

主計總處表示，根據衛生福利部統計，109年底全國精神照護床數32,788床，較108年底增459床或增1.4%，較104 年底也增加2,725床（9.1%）；按機構別觀察，109年底以醫院21,102床(占64.4%)居多，其次為住宿型精神復健機構6,789床(占20.7%)，精神護理之家4,897床(占14.9%)，與104年底相較，以精神護理之家增加46.8%最多 ， 其 次 為住宿型精神復健機構增加22.7%，醫院則減少0.4%。

整體而，109年底精神照護床數為每萬人口13.9床，較108年底（13.7床）增加0.2床，較104年底（12.8床）增加1.1床。

醫事人力方面，109年底10,624人，較108年底增加252人（2.4%），較104年底也增加1,522 人（16.7%）；按醫事人員職務觀察，109年底以護理人員6,168人(占58.1%)最多，其次為醫師1,836人(占17.3%)，職能治療人員973人(占9.2%)，與 104 年底相較，各類醫事人力均呈增加，其中以護理人員增744人最多，增幅則以臨床心理師增31.9%最大。

近年重大傷病慢性精神病患者實際有效領證數呈逐年減少趨勢，109年底實際有效領證數20.0萬張，較108年底減少986張（減0.5%），較104年底亦減4,106張或減2.0%。

但就醫療利用狀況觀察，109年慢性精神病患者門診及住院平均每人醫療點數分別為3.8萬點及27.0萬點，較108年分別增3.5%及增2.2%，若與104年相較，慢性精神病患者醫療利用亦呈現增加，尤其住院增加19.1%，增幅高於門診3.3個百分點。