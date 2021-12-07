快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業研究工作捉襟見肘！年1500億預算中科研僅有43億

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會今天舉行「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會，現場展出最新農糧科技亮點44項重要成果。圖為早生蜜棗「雪麗」。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會，現場展出最新農糧科技亮點44項重要成果。圖為早生蜜棗「雪麗」。記者彭宣雅／攝影

農委會111年歲出預算編列1485.12億元，比去年增加115.13億元，增幅8%，但其中，科技研發預算偏低，僅有43億元(42.69億元)，面對氣候變遷調適的各項研究，顯得捉襟見肘；農委會表示，今年政院已經額外再提供17億經費進行各項科研老舊研設備更新，科研經費每年提升約7%、8%，會持續努力爭取。

農委會今天舉行「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會，現場展出最新農糧科技亮點44項重要成果，現場展示種技術以及新品種，包括花蓮改良場的小果番茄「花蓮24號-友愛」在高溫逆境下，仍能穩定量產與外銷品質；還有台灣第一個高油酸品種花生「台南20號」，營養價值高，氧化速率減少達10倍，適合長期儲存；另有具備外銷潛力的「鳳梨台農23號」芒果鳳梨等。

面對氣候變遷，農業生產需育種、產銷鏈結技術、有機友善經營、農耕環境永續、省工高效農機與種原種苗培育等工作，但科研經費，卻僅編列43億元。

農委會副主委陳駿季表示，很多年度的科技預算，是以上一年度的預算的一個加減幅度。長久以來，農委會科研預算大概40多億，行政院其實非常重視科技研發，院長幾次到農業改良場所視察，也非常重視農業科技研究，因此針對試驗單位的老舊設施設備，進行專案計畫協助更新，這樣就不用到科技計畫去做設備的更新；這一兩年來，行政院已經給了17億元。

陳駿季表示，農業科研經費，成長幅度約每年5%到7%，在體制上不可能一下子拉很高，科技研究也有很多不同領域，也與科技部討論，支持專案計畫協助學校，農委會來做跨領域的結合，就能在不是很擴增經費之下，也能滿足農業科技研究需求。

未來是否有機會能再提升農業科研預算經費？他說，「我們一直在努力」，但每年預算都有上限，希望都在現有的這個機制的遊戲規則之下，經費能有更高成長，另一方面就與其他部會進行跨領域合作，也能達到農業科技的進步。

根據農委會111年的預算內容，總預算1485.12億元，比去年增8%；一般性支出(人事、行政等)469.69億元，比去年增加15.64%；依法律義務支出(老農津貼等各式補助)735.23億元、比去年減少2.35%；公共建設支出237.51億元，比去年增加41.46%；但科技發展預算支出42.69億元，比去年減少0.74%。

農委會今天舉行「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會，現場展出最新農糧科技亮點44項重要成果。圖為具備外銷潛力的「鳳梨台農23號」芒果鳳梨。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會，現場展出最新農糧科技亮點44項重要成果。圖為具備外銷潛力的「鳳梨台農23號」芒果鳳梨。記者彭宣雅／攝影

農委會 行政院 氣候變遷

延伸閱讀

台灣藜能護肝！農委會產學合作開發第一支機能保健食品

萬物價齊揚業者籲調整章Q獎勵機制 農委會：研議規劃中

視訊台商談公投挨批 童振源：符合行政中立

清大傳遭中國滲透攬才 國安局：密切掌握

相關新聞

一年交通事故3千死 學生代表：交通部償命不為過

根據統計，今年截至9月，共有81名兒少（18歲以下）死於交通事故，交通安全教育必須向下札根。交通部今攜手教育部，共同出席...

桃機貨運持續旺較去年同期成長二成三 還破天荒載浴缸

航空貨運進出口持續熱絡，表現相當亮眼。桃園機場公司說，至今年10月已達232.2萬公噸，較去年同期成長23.3%；預估全...

成立38年首次擬漲門票 北美館：預計新館擴建後

台北市立美術館成立38年來，擁有國際級水準的展覽，門票仍維持新台幣30元，尤其今年北美館展出日本重量級藝術家塩田千春的作...

結合雲門資源 雲門公布創計畫4位得主

雲門今日公布2022年第七屆「雲門創計畫」4位獲獎助者：李晉捷、許哲彬、陳薇伊、廖俊逞。雲門將提供免費排練場，支付排練費...

誠品規畫百家社區書店萬場讀書會 後年開1.8萬坪新店

誠品今日發布「2021誠品年度閱讀報告」，療癒系作家不朽連續三年蟬聯台灣「年度十大華文文學作家」第一名。誠品也宣布明年將...

異位性皮膚炎癢痛難耐！破解5大迷思 新藥阻抓癢循環

42歲的黃先生為異位性皮膚炎重度患者，全身皮膚長期泛紅、皺摺，部分傷口持續流血、滲出組織液，不僅感到燒灼痛、宛如上萬隻螞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。