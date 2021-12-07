農業研究工作捉襟見肘！年1500億預算中科研僅有43億

農委會111年歲出預算編列1485.12億元，比去年增加115.13億元，增幅8%，但其中，科技研發預算偏低，僅有43億元(42.69億元)，面對氣候變遷調適的各項研究，顯得捉襟見肘；農委會表示，今年政院已經額外再提供17億經費進行各項科研老舊研設備更新，科研經費每年提升約7%、8%，會持續努力爭取。

農委會今天舉行「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會，現場展出最新農糧科技亮點44項重要成果，現場展示種技術以及新品種，包括花蓮改良場的小果番茄「花蓮24號-友愛」在高溫逆境下，仍能穩定量產與外銷品質；還有台灣第一個高油酸品種花生「台南20號」，營養價值高，氧化速率減少達10倍，適合長期儲存；另有具備外銷潛力的「鳳梨台農23號」芒果鳳梨等。

面對氣候變遷，農業生產需育種、產銷鏈結技術、有機友善經營、農耕環境永續、省工高效農機與種原種苗培育等工作，但科研經費，卻僅編列43億元。

農委會副主委陳駿季表示，很多年度的科技預算，是以上一年度的預算的一個加減幅度。長久以來，農委會科研預算大概40多億，行政院其實非常重視科技研發，院長幾次到農業改良場所視察，也非常重視農業科技研究，因此針對試驗單位的老舊設施設備，進行專案計畫協助更新，這樣就不用到科技計畫去做設備的更新；這一兩年來，行政院已經給了17億元。

陳駿季表示，農業科研經費，成長幅度約每年5%到7%，在體制上不可能一下子拉很高，科技研究也有很多不同領域，也與科技部討論，支持專案計畫協助學校，農委會來做跨領域的結合，就能在不是很擴增經費之下，也能滿足農業科技研究需求。

未來是否有機會能再提升農業科研預算經費？他說，「我們一直在努力」，但每年預算都有上限，希望都在現有的這個機制的遊戲規則之下，經費能有更高成長，另一方面就與其他部會進行跨領域合作，也能達到農業科技的進步。