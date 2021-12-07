台灣ETC落地泰國協助解決塞車之苦 最快2025年完工

遠通電收今天表示，已與泰國BGSR聯營集團簽約合作新建高速公路M6/M81案，將提供創新的電子收費系統與交控系統整合設計、建置與輔導維運，以更智慧的交通管理解決泰國長久以來面臨的塞車之苦，預計最快2025年完工。遠通電收執行董事兼總經理張永昌表示，2021年是ETC國家隊新南向的一大步，該次與泰國的合作案是台灣系統整案輸出的第一例。台灣零接觸交通改革經驗，將成為泰國建構自由流ETC的借鏡，以及為該國智慧交通發展計畫佈局。

遠通說，泰國擁有近7000萬人口，登記車輛超過1800萬輛，長年以來壅塞的交通為其發展上一大痛點，台灣挾雄厚智慧科技產業動能、提供國道收費轉型成功經驗，預期將加速達成泰方政府預期改善目標。泰國高速公路主管機關自2017年起開始推動20年期高速公路發展計畫，預計至2036年完成21條、總長6612公里高速公路路網，M6、M81道路，也是計畫中最早興建完工的高速公路，其中M6銜接泰國曼谷環外道路往東北部、M81則通往西部，全長共計330公里。

遠通說，泰國針對M6/M81兩大高速公路挹注390億泰銖（折合台幣約333億元），該次合作的BGSR聯營集團，期待透過此次的合作，將台灣著名的高速公路電子收費經驗移植到泰國高速公路。

遠通說，台灣高速公路每日擁有高達320萬輛次的車流量以及近1600萬筆交易量，推行電子收費已行之有年，並創下三項世界第一：第一個國道系統全面電子收費國家、第一個全面轉換成無柵欄電子計程收費國家、以及以長達926公里的計程收費路網位居世界第一。「零接觸」的高速公路在台灣已是常態，不僅充分展現ITS實力，多次榮獲國內外獎項，更吸引許多新南向國家前來取經。

遠通說，台灣ETC電子收費系統技術整合難度高，ETC國家隊成功整合國內外軟、硬體多家廠商之技術與成果，也獲得政府重視，選為推動新南向政策的六大輸出團隊之一。透過政府大力支持與民間技術研發改良創新，台灣ETC系統交易正確率高達99.9％、可收費成功率達99.97％為世界翹楚，近年將服務延伸至智慧停車等領域，讓台灣民眾進入智慧交通新世紀。

張永昌指出，國道電子收費已成為世界趨勢，因應後疫情時代的防疫新生活，「零接觸」的國道電子收費系統亦受到各國高度重視，也加速智慧交通的推廣與發展，台灣國道多車道自由流的建設經驗可提供世界各國有力參考，讓世界看見台灣智慧交通科技的能量。