台灣ETC落地泰國協助解決塞車之苦 最快2025年完工
遠通電收今天表示，已與泰國BGSR聯營集團簽約合作新建高速公路M6/M81案，將提供創新的電子收費系統與交控系統整合設計、建置與輔導維運，以更智慧的交通管理解決泰國長久以來面臨的塞車之苦，預計最快2025年完工。遠通電收執行董事兼總經理張永昌表示，2021年是ETC國家隊新南向的一大步，該次與泰國的合作案是台灣系統整案輸出的第一例。台灣零接觸交通改革經驗，將成為泰國建構自由流ETC的借鏡，以及為該國智慧交通發展計畫佈局。
遠通說，泰國擁有近7000萬人口，登記車輛超過1800萬輛，長年以來壅塞的交通為其發展上一大痛點，台灣挾雄厚智慧科技產業動能、提供國道收費轉型成功經驗，預期將加速達成泰方政府預期改善目標。泰國高速公路主管機關自2017年起開始推動20年期高速公路發展計畫，預計至2036年完成21條、總長6612公里高速公路路網，M6、M81道路，也是計畫中最早興建完工的高速公路，其中M6銜接泰國曼谷環外道路往東北部、M81則通往西部，全長共計330公里。
遠通說，泰國針對M6/M81兩大高速公路挹注390億泰銖（折合台幣約333億元），該次合作的BGSR聯營集團，期待透過此次的合作，將台灣著名的高速公路電子收費經驗移植到泰國高速公路。
遠通說，台灣高速公路每日擁有高達320萬輛次的車流量以及近1600萬筆交易量，推行電子收費已行之有年，並創下三項世界第一：第一個國道系統全面電子收費國家、第一個全面轉換成無柵欄電子計程收費國家、以及以長達926公里的計程收費路網位居世界第一。「零接觸」的高速公路在台灣已是常態，不僅充分展現ITS實力，多次榮獲國內外獎項，更吸引許多新南向國家前來取經。
遠通說，台灣ETC電子收費系統技術整合難度高，ETC國家隊成功整合國內外軟、硬體多家廠商之技術與成果，也獲得政府重視，選為推動新南向政策的六大輸出團隊之一。透過政府大力支持與民間技術研發改良創新，台灣ETC系統交易正確率高達99.9％、可收費成功率達99.97％為世界翹楚，近年將服務延伸至智慧停車等領域，讓台灣民眾進入智慧交通新世紀。
張永昌指出，國道電子收費已成為世界趨勢，因應後疫情時代的防疫新生活，「零接觸」的國道電子收費系統亦受到各國高度重視，也加速智慧交通的推廣與發展，台灣國道多車道自由流的建設經驗可提供世界各國有力參考，讓世界看見台灣智慧交通科技的能量。
遠通說，攜手工研院、大同世界科技、台灣世曦、研華科技、研揚科技、凌羣電腦、華電聯網、遠創智慧等多家臺灣代表廠商，打造ETC國家隊進軍海外市場，以泰國為海外布局首站，以創新的智慧高速公路設計，拿下該次M6/M81標案，期望帶動智慧交通科技產業化。此外，近期更協助泰國推動多車道自由流，以M9高速公路為旗艦示範道路，已於今年第四季開始試行，年底更將此經驗帶至馬來西亞，協助其第一個多車道自由流門架建置示範案並整合電子錢包應用。
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