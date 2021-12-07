聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中風婦一夕失語 高壓氧輔助治療她恢復說話功能
60歲羅姓婦人在家突然出現無法說話跟右側身體無力狀況，送到鄰近醫院處理，確診為急性腦出血性腦中風，雖用藥物治療，但經過住院一周後症狀並沒有明顯改善，經轉院到童綜合醫院神經外科治療，共進行20次高壓氧治療後，恢復到可以說話。
童綜合醫院神經外科柯宗伯醫師診視，確認患者左側腦部基底核出血，因為血塊壓迫損傷腦神經，造成患者語言與肢體功能出現障礙，完全無法言語，而且右半邊身體都無法動彈。
婦人入院用藥治療後生理情況穩定，在加護病房住三天即轉普通病房，並開始用高壓氧治療；不到10次(每次90分鐘療程)的高壓氧治療後，已經可以講出單字，20次高壓氧治療後則恢復到可以講出片語，讓家屬非常的振奮與高興。
柯宗伯醫師表示，人體的語言中樞神經與右側身體運動中樞神經在大腦左側，因此當出血性腦中風發生時，腦血管破裂造成血塊壓迫腦神經與影響血管供血，造成語言功能與右側肢體功能的喪失，此個案在腦中風初期即開始運用高壓氧治療來改善腦組織的含氧量，有效修復受損的腦神經細胞，讓無法運作的身體功能逐漸恢復，但後續仍要積極接受語言與肢體復健訓練，以利恢復最佳狀態。
高壓氧治療中心黃沛生主任說，腦中風患者藉由高壓氧的治療，可提高氧分壓，以利氧氣擴散至受損組織，改善缺氧，並可使腦血管收縮，改善腦部水腫及降低顱內壓，也有促進側枝循環建立及病變血管修復的功能，不論是在急性期甚至發病半年後，愈來愈多實證或是臨床經驗顯示高壓氧治療搭配傳統治療方式，對於腦中風病人有相輔相成效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言