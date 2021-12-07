影／中風婦一夕失語 高壓氧輔助治療她恢復說話功能

60歲羅姓婦人在家突然出現無法說話跟右側身體無力狀況，送到鄰近醫院處理，確診為急性腦出血性腦中風，雖用藥物治療，但經過住院一周後症狀並沒有明顯改善，經轉院到童綜合醫院神經外科治療，共進行20次高壓氧治療後，恢復到可以說話。

童綜合醫院神經外科柯宗伯醫師診視，確認患者左側腦部基底核出血，因為血塊壓迫損傷腦神經，造成患者語言與肢體功能出現障礙，完全無法言語，而且右半邊身體都無法動彈。

婦人入院用藥治療後生理情況穩定，在加護病房住三天即轉普通病房，並開始用高壓氧治療；不到10次(每次90分鐘療程)的高壓氧治療後，已經可以講出單字，20次高壓氧治療後則恢復到可以講出片語，讓家屬非常的振奮與高興。

柯宗伯醫師表示，人體的語言中樞神經與右側身體運動中樞神經在大腦左側，因此當出血性腦中風發生時，腦血管破裂造成血塊壓迫腦神經與影響血管供血，造成語言功能與右側肢體功能的喪失，此個案在腦中風初期即開始運用高壓氧治療來改善腦組織的含氧量，有效修復受損的腦神經細胞，讓無法運作的身體功能逐漸恢復，但後續仍要積極接受語言與肢體復健訓練，以利恢復最佳狀態。