恐致行為異常 食藥署限縮過敏性鼻炎藥使用範圍

可用於治療過敏性鼻炎的含montelukast成分藥品，因被認定恐造成神經精神相關副作用，導致行為改變、異常舉動、產生自殺意念或行為等副作用，因此衛福部食藥署今天公告，限縮其使用範圍，列為後線用藥，並要求藥廠即起更改仿單，若至明年7月31日前未完成變更，將取消藥證。

食藥署藥品組科長洪國登表示，美國食品藥物管理局（FDA）相關警訊，指含montelukast成分藥品用於過敏性鼻炎病人的臨床效益未大於其潛在的神經精神相關不良反應風險，可能導致行為改變、異常舉動、產生自殺意念或行為等副作用。

我國過去也接獲44件不良反應通報，主要為患者出現睡眠障礙、突然憂鬱或是出現大吼大叫等怪異行為。洪國登表示，雖大多為非嚴重事件，但食藥署藥品安全評估諮議小組討論後，考量國內有其他更安全替代藥品，因此決議這類藥品應等到其他治療過敏性鼻炎藥品無效時才可使用。

洪國登說，含montelukast成分藥品過去適應症包含過敏性鼻炎與氣喘等，未來針對氣喘的適應症不變，但過敏性鼻炎僅限於後線治療。食藥署也求持有藥品許可證的廠商，應於明年7月31日前完成適應症及中文仿單變更，逾期未完成者將廢止許可證。

目前國內含montelukast成分的藥品有31張許可證，每年開出的健保處方約90萬件，不論醫院或診所都會開立，主要開立科別為小兒科、胸腔科和耳鼻喉科。

中華民國基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然表示，臨床上看到使用此類藥品發生精神問題的病人不多。

不過他也表示，含montelukast成分的藥品雖然可用於鼻過敏，雖對鼻過敏的治療有作用，然而效果並不明顯，僅等同抗組織胺的效果，且在健保給付上只給付給氣喘病人，因此一般醫師較少針對純粹鼻過敏的病人開立此藥品。

食藥署提醒民眾，含montelukast成分藥品屬醫師處方藥，應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現身體不適或是發現自己曾在用藥後發生怪異行為或情緒改變，像是睡眠不佳、憂鬱或焦躁不安等，請立即回診尋求醫師協助。