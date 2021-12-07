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單一下肢腫成像象腿 髂靜脈遭壓迫恐釀致命危機

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

一位年約60多歲的女性，左腳因感染導致蜂窩性組織炎，由於症狀輕微，服用抗生素後狀況改善，但左腳「腫脹」卻遲遲沒有消退，左腳一踩到地板就感到麻痛。後來會診心臟科醫師，發現她雙腳不對稱水腫，左腳已腫成像是象腿，照超音波檢查，確診為「髂靜脈壓迫症候群」。

國泰心血管中心心臟內科主治醫師郭志東表示，髂靜脈位於盆腔內部，當被壓迫或是產生血栓時「非常難被發現」。他解釋，髂靜脈上方有一條動脈，髂靜脈與動脈併行，當腹腔空間被擠壓時，就可能壓迫到動脈再壓迫到髂靜脈。

郭志東表示，壓迫原因非常多種，如腫瘤、膀胱疾病、坐姿或走路姿勢不正確、長期便秘壓迫、或是年紀大肌肉纖維化等，因此，髂靜脈壓迫症候群大多發生在「年輕的男性」、「50歲以上的女性」。

髂靜脈壓迫症候群初期幾乎沒有症狀，雙腿也難以常覺是否有水腫，必須要等到血液回流明顯堵塞，才會開始出現，走路會感到腳部脹痛，或是穿褲子腿部變很緊，才可能察覺。

郭志東表示，髂靜脈壓迫症候群同樣會發生血栓等致命危機，平時建議要查看雙腿的水腫是否不對稱，通常髂靜脈壓迫症候群，不會雙腳同時腫脹，或是平時可以壓小腿內側，壓下去查看是否有明顯的凹痕，且恢復速度慢，如果是，表示有水腫。建議發現雙腿水腫不對稱加上自行檢測確認有水腫時，可以到心臟內科照超音波確認。

輕微的髂靜脈壓迫症候群，可以透過抬腿、穿彈性襪幫助靜脈回流。嚴重的患者則會使用導管放置支架治療。郭志東表示，提醒冬天天氣冷，民眾減少活動，水又喝得少，更容易導致血栓的發生，呼籲民眾一定要多加注意。

水腫 血栓 醫師

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