科博館募集生活觀察家 跟著網紅阿駿紀錄日常科學

科普網紅阿駿日常與國立自然科學博物館合作，邀民眾紀錄日常生活中的科學，就有機會獲得iPhone 13或iPad mini。 圖／國立自然科學博物館提供

網紅「阿駿日常」擅長用短影片紀錄日常中的科學，運用的道具也是在家裡容易取得的物品，透過不到30秒的時間，展示實驗的材料和過程，最後用魔性旋律唱出科學原理，超洗腦的風格讓影片點閱次數屢屢破百萬。

阿駿透過影片想要告訴大家，其實科學是很貼近生活，不一定要作實驗，或是背一大堆公式，只要懂得觀察，會發現科學充滿在我們每天的日常生活裡。

受到國立自然科學博物館的邀請，他要揪大家一起用觀察力與想像力，發掘更多生活裡的「微科學」，只要按照活動辦法將紀錄影片上傳到臉書設為公開，打上科學原理與#微科學，就有機會獲得iPhone 13或iPad mini。

詳請請見下方貼文與說明：

[ 活動方式 ]

即日起至2021/12/11(六) 23:59止

STEP 1：錄下你生活中的 #微科學，影片長度限30秒內

STEP 2：上傳影片到個人臉書設公開貼文

STEP 3：內文打上影片中的科學原理，並hashtag #微科學

完成以上3步驟，就能獲得一次抽獎資格

用心觀察、隨手紀錄，抽獎機會多更多！

[ 活動規範 ]

｜獎項

頭獎*1名 - 微科學達人非你莫屬獎 - iPhone 13（價值$26,900/個）

二獎*1名 - 生活觀察家揪4 ni獎 - iPad mini（價值$15,900/個）

三獎*3名 - 日常科學家獎 - KableCARD（價值$1,200/個）

四獎*10名 - 微科學小天才獎 - 海底生物燒杯*10名（價值$550/個）

（詳細內容與規格皆以實物為準，得獎人不得要求獎項更換或轉讓）

｜獲獎辦法

(1)頭獎及二獎將由專家進行評選，評選標準如下：

主題掌握 50%

（微科學的主旨是在觀察日常生活裡的科學，而非書中的實驗與論點，務必掌握此核心）

創意呈現 50%

（例如：讓影片呈現更有記憶點之方法，比如呈現手法、拍攝剪接技巧、口白說明等，請務必注意安全）

(2)三獎與四獎由抽獎機器人隨機抽出

｜活動詳情

1. 參賽作品禁止抄襲，凡有抄襲或侵害他人著作權之作品，除取消得獎資格、追回獎品、公布違規情形事實外，一切法律責任由參賽者自行負責。

2. 獲獎作品之作者享有著作人格權及著作財產權，並授權主辦單位於該著作之著作存續期間，有在任何地方、任何時間以任何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。著作人不得撤銷此項授權，且主辦單位不需因此支付任何費用。

3. 作品如均未達水準，得由評審委員決定從缺，或不足額入選。

4. 每人不侷限影片上傳次數，上傳越多、機會越多，不過請注意，相同影片視為一次抽獎資格，歡迎多多發揮你的觀察力。但獲獎僅限1次。

5. 主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於本網頁，恕不另行通知。

6. 參加者於參加本活動時，即同意接受所有活動規則之規範，如有違反活動規則，主辦單位得以取消抽獎資格。

7. 本活動限台灣地區民眾參與，另外不適用於科博館與聯合線上相關同仁。

8. 本活動得獎名單預計於2021/12/15於粉絲團公布，請得獎者於2021/12/17前回覆以下資訊至e-mail：eavan.chen@udngroup.com，以利後續獎品配送事宜：

信件主旨：#微科學_Facebook名稱_獎品名稱

信件內文：

(1) 活動名稱：#微科學

(2) Facebook名稱：

(3) 真實姓名：

(4) 手機號碼：

(5) 郵遞區號：

(6) 寄送地址：

※逾時或未提供完整資訊視同放棄領獎資格※

9. 依法律規定，中獎人中獎金額超過1,000元者，年底依規定申報所得稅。中獎金額超過20,000元者，主辦單位將依稅法規定，先行代扣稅額，國内人士機會中獎稅率10%，國外人士20%。另所得達5,000元以上，主辦單位將依法代扣1.91%補充保費，如因身份符合無需代扣者，請檢附相關證明，若本人不願提供相關資料或未依期限配合辦理領獎手續等相關事宜者，即視為自動放棄中獎資格。

10. 本活動主辦單位保留解釋、變更、增訂、修改、刪除或終止本活動之相關權利。