原來大家都在這「偷偷變美」 十大超夯連鎖醫美診所盤點

原來大家都去這裡變漂亮！

後疫情時代大家都戴著口罩見面，加上年末氣溫降低，口罩悶熱問題消失，正是許多愛美的男生、女生「微整形」最佳時機！

但到底該去哪裡諮詢，什麼樣的醫美技術適合自己呢？許多網友都會選擇大連鎖品牌，討論度高的醫美診所，以下DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理好，符合衛福部公告出各縣市核准，施行特定美容醫學手術的十大網路最夯「醫美診所」，想要增加顏值的你／妳，快點一起往下看吧！

image source: FB / 星醫美學愛漂亮

【網路溫度計】提醒您－

◎本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何手術或療程均有風險存在，實際請由診所醫師評估。

NO.10 法喬醫美診所

法喬醫美診所在全台北、中、南共有四家分店，近期最受到網友熱烈討論的是他們的「補脂抽脂」技術，不僅台灣知名成人女優吳夢夢，曾把腰部贅肉移植到胸部上，身材對比照讓網友驚嘆「差點認不出來」，近一年聲量高峰還有JKF女郎「小圓臉cynthia」發文貼出抽腰補臀泳裝照，將身材火辣程度再升級，另外各式各樣的隆鼻手術案例分享，也能夠過他們的官網以及社群上查看。



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NO.9 維格診所

從高雄皮膚科起家，北中南共有十六間醫美診，另外還有四間頂級SPA，旗艦店座落在熱鬧的西門町跟桃園火車站周遭，網友熱門討論項目大都集中在面部雷射光療，以及肉毒桿菌醫學美容，解決不少有咀嚼肌困擾的愛美女孩煩惱，讓臉部線條更明顯，另外維格診所也設置「維格學院」，將醫師與相關工作人員，與設備原廠合作認證課程，相關紀錄都在官網可見，讓消費者更安心。



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NO.8 元和雅整形外科診所

主打自體脂肪隆乳、抽脂等技術，另也有重整、平胸手術，目前全台在台北、台南、高雄共有三家，各種累積案例中有不少明星藝人，像是近一年就有網紅Aries艾瑞絲施打肉毒桿菌，讓自己可以隨時更上鏡不用修圖，演員GINO也前往保養皮膚，維持好氣色，此外女星鄭家純（雞排妹）多年前在元和雅抽脂引發的肖像權爭議，也遭到兩派網友熱議。



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NO.7 靚世紀診所

近一年受到網路熱烈討論的是他們的雷射除毛服務，不管是腋下還是女性私密處，都有不少網友分享經驗，另外臉部縮毛孔、改善疤痕的光療，也有許多聲量，全台共有八家直營分店，但每一家都使用共同標準化作業流程，讓民眾不論到哪一家都能有相同服務，主打不參加電視購物銷售，讓每位美容師一日最多服務三到五位顧客，維持高品質服務。



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NO.6 淨妍醫美診所

全台北中南共八家，中國也有六家，共有十四家，總院長陳俊光醫師是皮膚科專業，帶領台大、榮總、馬偕整形外科醫師聯合駐診，網路上有許多網紅、網美分享，到淨妍醫美診所做皮秒雷射、玻尿酸注射微整、雙眼皮手術等，不只官網有圖表、文章帶你更深入了解告種療程原理，臉書、YouTube、IG也有各種案例以及注意事項提醒，十分用心經營。



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NO.5 君綺醫美診所

最新合作對象是由「台灣美魔女」陳美鳳代言，年過六十歲的她保養得宜，不只身材比許多年輕女孩火辣，她也替君綺鳳凰電波緊緻皮膚的效果見證，使君綺醫美再次成功打開知名度，其他代言人陣容也很豪華，如夏語心體驗皮秒淨白、曾蘭消除眼袋、崔佩儀線雕拉提臉部等，透過女星合作代言，讓網路聲量不斷，目前君綺在台北、桃園與台中都有設點。

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NO.4 聖宜診所

醫療團隊來自台大、榮總、長庚、馬偕資資深醫師駐診，另外也有打造「聖宜女醫圑隊」，提供民眾從客服洽詢，護理師、醫師都是女性的服務選擇，強調獨立診間各自服務，不用擔心隱私，更自在安心，近期以LPG法式體雕、電波拉皮受到網友關注，從主播邱薇而到性感網紅泥泥學姐Janie都有分享，有興趣的民眾可以多方參考。

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NO.3 愛爾麗診所

全台據點有十八家，是連鎖醫美品牌中分店最多，近期主打體雕、力美肌塑、雷射溶脂等服務，受到不許多想要改善身材的女性歡迎，像是女星白家綺也曾分享產後到愛爾麗瘦身的經驗，除了網路討論度多，品牌能見度也很高，像是冠名電視節目「全明星觀察中」，還有致力於公益，不論是慈善演唱會、支持運動賽事，或是在疫情間捐贈防護衣，都獲得不少掌聲。

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NO.2 美加醫美診所

共有四家分佈在台北、桃園、台中、高雄，人員服務態度親切、環境漂亮舒適，時常受到網友推薦，美加醫美診所提供的服務中，以微整形以及光療雷射最熱門。

集團執行長簡佩瑜本身也是一位氣質美女，在疫情間展店，以公益策略打出好口碑，堅持使用衛福部核可的原廠儀器，進口歐美大廠的注射針劑，打造高規格手術室，聘請5年以上資深專業醫師，以最快的速度處理客戶意見反應，至今創辦已有13年，週年慶搭配社群行銷、精美的醫美資訊圖表，創造不少聲量。



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NO.1 星采星和診所

星采、星和是姐妹品牌，共屬於星醫美學集團，星采強調專屬照護，提供深度療程以及專人一對一服務，目前僅有台本古亭、大安店兩家，星和則主打方便快速、分店較多，全台有11家診所，價格與療程也比較平易近人，另外在上海也有兩家分店，規模相當龐大。

星醫集團在社群經營部分也很認真，除了粉專常邀請網紅直播，也有開設YouTube頻道、臉書社團凝聚粉絲，名人代言的部分也很多，像是「這群人」董仔隆鼻，蔡阿嘎在醫療指示使用善纖達（瘦瘦筆）的記錄影片都吸引許多網友關注！

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【網路溫度計】提醒您

◎本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何手術或療程均有風險存在，實際請由診所醫師評估。





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月1日至2021年11月30日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『連鎖醫美診所』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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