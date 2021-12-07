4縣市大雨特報！ 下波鋒面報到時間曝北東防雨

四縣市大雨特報！中央氣象局今晨表示，東北風影響，今基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨低溫已較昨晨回升；截至4時57分其平地最低溫依序為：南投中寮鄉12.0度，雲林斗南鎮12.3度，台南後壁區12.4度。其他各地區低溫：北部桃園楊梅區15.9度，東部花蓮壽豐鄉14.7度。

吳德榮說，今東北季風增強，桃園以北、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大；下午起北台水氣減少，降雨漸歇，東半部仍有局部雨。今日各地區氣溫：北部16至23度，中部12至27度，南部12至28度，東部15至26度。

吳德榮說，明天東北季風影響，北台偏涼，周四至下周日東北季風減弱，北台氣溫逐日回升；周三至下周日東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，中南部皆為晴朗穩定，舒適微熱、早晚涼的天氣。

吳德榮說，未來10天無強冷空氣；下周日晚起至周二另一鋒面通過及東北季風南下，天氣轉變，北部、東半部有雨；但冷空氣弱、北台僅略轉涼，其他地區所受影響更小。