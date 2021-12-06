安全帽有戴對嗎？ 他疑惑「雙D扣是否比較好」引內行點關鍵

台灣有「機車王國」的名號，騎機車上下班通勤是不少上班族的日常，然而在通勤的路途中，除了小心其他的車輛外，也要挑選一頂比較好的安全帽，且必須注意安全帽的扣具是哪種類型，就有網友在Dcard上發文請教「雙D扣真的有比較安全嗎？」

原PO在Dcard上以「雙D扣比較安全？」為題分享，自己最近想換一頂好一點的安全帽，但由於舊的帽子用的是一般插銷，讓他覺得插銷用習慣了之後，用雙D扣其實還滿麻煩的，但朋友總跟他說雙D扣比較安全，在真的受到衝擊的時候，不會讓安全帽噴掉。

但原PO表示最近看了幾個高級牌，有些帽子也是用插銷扣，一樣賣得很貴而且都有通過安規，國產牌的一些高價帽上，也不一定都是用雙D扣，令他很好奇，雙D扣比較安全的說法，到底是不是真的。

此文一出，便有許多網友認同原PO朋友的看法「扣好最安全」、「雙D還是目前最安全的扣具，一般道路上使用通過安規標準的扣具就夠安全了，前提還是要正確的佩戴」、「是比較安全沒錯，但在一般時速下差別不大，金屬插釦要用爆脖子應該也斷了」、「雙D會比較牢固，但是雙D扣用久了綁帶會磨損」、「戴上安全帽秒扣好，習慣就好，安全重要」。

但也有網友提出，雖然許多人都說插銷式的安全帽會在強力撞擊後彈開，但實際上仍未聽說過有因為插銷斷開，而讓安全帽飛出去的例子出現，反而一般安全帽會飛走都是因為沒有確實戴好，或帽體不合頭才會發生。