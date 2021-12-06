快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本青年挑戰徒步環島 盼好好認識台灣

中央社 / 台南6日電
日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治（圖）挑戰分階段徒步環台，希望體驗各地風土文化，6日來到台南市永康區，他說，一路上除了欣賞風景，也感受到台灣人的友善與貼心。 中央社／中村親治提供
日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治（圖）挑戰分階段徒步環台，希望體驗各地風土文化，6日來到台南市永康區，他說，一路上除了欣賞風景，也感受到台灣人的友善與貼心。 中央社／中村親治提供

日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治在今年4月調派到台灣工作，他利用休假挑戰分段徒步環台，已完成台北到台南路段，將帶著豐富收獲繼續前進，盼好好認識台灣。

中村親治的徒步環島之旅今天來到台南市永康區，他接受中央社記者專訪表示，今年8月起用休假時間徒步環島，先花了5天從台北走到台中，然後搭高鐵回台北；之後休假時再搭車到台中，完成台中到嘉義路段；4日從台北搭車到嘉義，今天走到台南後將搭車回台北上班。

32歲的中村親治表示，他相當喜歡走路旅行，曾以分段方式走完日本東京到京都間的500多公里古道，體驗古人腳步。今年4月調派到台灣工作，知道台灣有環島旅行文化，便著手規畫，希望體驗各地不同風土文化。

中村親治說，同事和朋友得知他想徒步環島時都嚇一跳，還有人開玩笑說這樣「很變態」，但大家仍鼓勵他勇敢嘗試，於是帶著簡單行囊上路，按照地圖從台北往南走。

中村親治表示，第1次走的時候是夏天，不太習慣這麼熱的天氣，加上有些路段供人行走的空間較狹窄，常與呼嘯而過的汽機車距離很近，覺得比較危險，但之後就慢慢調適，走到較空曠的鄉村地區時，看到的風景與台北都會風貌截然不同。

他說，一路上除了欣賞風景，也感受到台灣人的友善與貼心，在台中豐原路段有1名機車騎士主動詢問他是否遇上什麼困難，否則為何獨自在路上行走？當他用帶有日本腔的中文向對方道謝並解釋後，對方除感到驚訝，也肯定他的徒步環島計畫。

中村親治表示，在苗栗路段也有1名計程車司機停下來關心，並說如果有困難可以免費載送一程，這些都是他以前沒有碰過的事。

中村親治分享，這次從嘉義走到台南，欣賞了嘉南平原農田景色，還特地到與日本有淵源的烏山頭水庫，也看到不曾見過的作物菱角、到夜市品嘗在地美食，走到哪裡看到哪裡，收獲豐富。

中村親治說，計畫下個月再搭車到台南往南走，並開始規劃從屏東到東部的行程，他可以預期往東部的路會比西部更困難一些，住宿和路線還要再評估，但他不趕時間，希望利用在台灣工作的這幾年，好好認識台灣。

日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治挑戰分段徒步環台，他6日受訪時表示，今年8月起用休假時間徒步環島，先花5天從台北走到台中，然後搭高鐵回台北，之後休假再搭車到台中，完成台中到嘉義段，4日再從台北搭車到嘉義，6日走到台南後將先搭車回台北上班，希望能體驗各地不同風土文化。 中央社
日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治挑戰分段徒步環台，他6日受訪時表示，今年8月起用休假時間徒步環島，先花5天從台北走到台中，然後搭高鐵回台北，之後休假再搭車到台中，完成台中到嘉義段，4日再從台北搭車到嘉義，6日走到台南後將先搭車回台北上班，希望能體驗各地不同風土文化。 中央社

徒步環島 台南 日本台灣交流協會

延伸閱讀

桌球／心被撕碎！陸媒專訪福原愛 稱日本又被中國踹開

避免轉售謀利！日本擬禁止國際學生購買免稅品

日本政府修法補助半導體設廠 台積電可望成首例

日本現第3例Omicron 30多歲男性有義大利旅遊史

相關新聞

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

晚間21時05分51秒，台灣發生有感地震，震央位置在北緯24.86度，東經122.06度，即在宜蘭縣政府東北東方33....

高齡者健保醫療費用占近四成 五年增4.2個百分點

主計總處發布國情統計顯示，2020年65歲以上高齡者健保醫療費用占39.8%，與2015年相較，增4.2個百分點。

誤點衝擊乘客信心？議員「提2招」救機捷

機捷受疫情衝擊旅客腰斬，今天又因軌道號誌系統異常發生誤點，恐影響乘客信心。雖桃捷公司強調只是偶發事件，今年截至11月底，...

安全帽有戴對嗎？ 他疑惑「雙D扣是否比較好」引內行點關鍵

台灣有「機車王國」的名號，騎機車上下班通勤是不少上班族的日常，然而在通勤的路途中，除了小心其他的車輛外，也要挑選一頂比較好的安全帽，且必須注意安全帽的扣具是哪種類型，就有網友在Dcard上發文請教「雙D扣真的有比較安全嗎？」

日本青年挑戰徒步環島 盼好好認識台灣

日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治在今年4月調派到台灣工作，他利用休假挑戰分段徒步環台，已完成台北到台南路段，...

東北季風7日增強 北台灣高溫略降至20度

氣象局今天說，明天東北季風增強，主要影響北台灣高溫下降，約攝氏20至22度間；今明兩天水氣較多，基隆北海岸、宜蘭及大台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。