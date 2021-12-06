日本青年挑戰徒步環島 盼好好認識台灣

日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治在今年4月調派到台灣工作，他利用休假挑戰分段徒步環台，已完成台北到台南路段，將帶著豐富收獲繼續前進，盼好好認識台灣。

中村親治的徒步環島之旅今天來到台南市永康區，他接受中央社記者專訪表示，今年8月起用休假時間徒步環島，先花了5天從台北走到台中，然後搭高鐵回台北；之後休假時再搭車到台中，完成台中到嘉義路段；4日從台北搭車到嘉義，今天走到台南後將搭車回台北上班。

32歲的中村親治表示，他相當喜歡走路旅行，曾以分段方式走完日本東京到京都間的500多公里古道，體驗古人腳步。今年4月調派到台灣工作，知道台灣有環島旅行文化，便著手規畫，希望體驗各地不同風土文化。

中村親治說，同事和朋友得知他想徒步環島時都嚇一跳，還有人開玩笑說這樣「很變態」，但大家仍鼓勵他勇敢嘗試，於是帶著簡單行囊上路，按照地圖從台北往南走。

中村親治表示，第1次走的時候是夏天，不太習慣這麼熱的天氣，加上有些路段供人行走的空間較狹窄，常與呼嘯而過的汽機車距離很近，覺得比較危險，但之後就慢慢調適，走到較空曠的鄉村地區時，看到的風景與台北都會風貌截然不同。

他說，一路上除了欣賞風景，也感受到台灣人的友善與貼心，在台中豐原路段有1名機車騎士主動詢問他是否遇上什麼困難，否則為何獨自在路上行走？當他用帶有日本腔的中文向對方道謝並解釋後，對方除感到驚訝，也肯定他的徒步環島計畫。

中村親治表示，在苗栗路段也有1名計程車司機停下來關心，並說如果有困難可以免費載送一程，這些都是他以前沒有碰過的事。

中村親治分享，這次從嘉義走到台南，欣賞了嘉南平原農田景色，還特地到與日本有淵源的烏山頭水庫，也看到不曾見過的作物菱角、到夜市品嘗在地美食，走到哪裡看到哪裡，收獲豐富。

中村親治說，計畫下個月再搭車到台南往南走，並開始規劃從屏東到東部的行程，他可以預期往東部的路會比西部更困難一些，住宿和路線還要再評估，但他不趕時間，希望利用在台灣工作的這幾年，好好認識台灣。