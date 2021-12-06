青銀樂活、健康好漾 台北市活躍老化競賽短片創意無限

台北市政府衛生局主辦、由65歲以上長者組隊拍攝短片的「樂齡巨星秀」，及年輕世代與長輩互動的「青銀時光作繪拍」創意徵選活動，今（6）日在北市府1樓中庭與北市府官方Youtube頻道，以虛實併行方式舉辦頒獎典禮頒獎，並表揚得獎隊伍及作品，同時邀請95歲的陳珠女士暢談長壽秘訣，體現活躍老化與青銀共融，力行健康生活。

依內政部統計，台北市為全國平均壽命最高的縣市，截至今年10月，北市65歲以上人口占全臺總人口數19.84%；且北市12行政區中，已有7區邁入20%超高齡門檻。為達活躍老化、健康老化目標，北市今年以「青銀樂活 健康好漾」為題，舉辦「樂齡巨星秀」與「青銀時光作繪拍」創意徵選等系列活動，也運用創新設計，鼓勵長者落實健康生活。

值得一提的是，台北市活躍老化競賽自去年起，轉型為線上舉辦，由於反應熱烈，今年「樂齡巨星秀」持續線上競賽，由27支隊伍共396位長輩和年輕朋友組隊，上傳創意與活力的短片。隊伍由社區照顧關懷據點、健康促進團體及長照機構組成，參與民眾合計2萬7000多歲，其中還有12位90歲以上長輩展現活力，隊伍也加入流行元素跨世代合作，甚將防疫融入在表演中，創意十足。

其中，松山區「BTS防疫老年團」將「視訊會議畫面」融入表演，巧妙結合時事橋段，演出亮眼；信義區「永安社區發展協會-銀髮樂活隊」表演整齊劃一，誰說銀髮族不懂得最新潮流趨勢？大家都能感受這些銀髮族的用心與新意。

頒獎典禮也邀請了95歲陳珠女士暢談長壽秘訣，她說：「參加活躍老化競賽就是最好的保健！」陳珠表示，雖然今年社區據點因疫情暫停許多活動，減少互動機會，但自己更積極參加線上課程，並以電話或LINE與親友聯繫感情並增加互動，展現活到老、動到老的精神。

台北市衛生局黃世傑局長指出，為倡議世代間互動、共創高齡友善氛圍，今年舉辦「青銀時光作繪拍」創意徵選活動，活動分為2組，國小組繪畫創作與國高中組照片徵選，學生和家中長輩共同創作，活動徵得56件創作，由社會教育、藝術人文領域、攝影等領域專家評比，共有12件作品脫穎而出，作品特色呼應高齡友善社區精神，內容貼近生活且發人省思。

其中，國小組金獎以「祖孫對弈趣」為主題，透過豐富色彩及構圖，呈現溫馨的祖孫互動；國高中組金獎「青銀同拍、要你好看！」由學生邀請阿公和阿嬤一起入鏡自拍，從日常簡單小動作牽起全家人情感，作品呈現燦爛幸福笑容。獲獎作品也將於12月11日至12月12日在剝皮寮歷史街區151展間展出，歡迎民眾前往觀展。

此外，北市衛生局近年也結合「設計思考」創新手法，邀請長輩參與設計健康生活，回饋個人的飲食及身體活動習慣。由於長輩平時皆受到家人影響，因此今年以家庭為概念推出「Health Family月來越健康」活動，設計「好食愛動日誌」，由長輩規律地每日紀錄運動、飲食日誌，養成健康生活習慣，近3個月來獲得約5萬人次熱烈回響，未來也將分析找出影響長輩健康生活習慣之因素及可介入的關鍵行為。

北市衛生局表示，為鼓勵市民落實健康生活挑戰自我，將「Health Family月來越健康」活動加碼延長至明年2月25日，歡迎市民揪親友一同加入Health Family行列拿好禮，更多活動訊息，詳見臉書粉絲專頁。

衛生局局長黃世傑強調，北市在今年底會進入超高齡社會，將積極推動各項高齡健康服務，盼打造健康長壽臺北城，並呼籲「健康」是長輩幸福樂活的本錢，鼓勵年輕世代與長輩間分享生活點滴，陪伴長輩落實健康生活，參與社區活動促進健康，共創世代共融。

今天代表出任頒獎人的台北市衛生局簡任技正黃秋玉說，台北市的老年人口已逾20%，但依她大半輩子都在基層作中老年人的健康促進工作、看過數以萬計的人的健康起伏的觀察總結，到六、七十歲才想來健康促進，真的有點晚了。最好能從四、五十歲就開始。例如及早在四十來歲就發現糖尿病、高血壓的人，如能妥為控制，反而常能健康到老。

今天在110年台北市活躍老化推廣活動頒獎典禮中，有不少年逾八、九十歲的銀髮長者，不斷要來跟黃秋玉合照。黃秋玉說，依她的長年的心得，人要不老，有三要訣。第一，應該從年輕時就培養與人互動的習慣，她特別強調，是「真人」面對面的互動，而非線上網路社群的交往。有這習慣的人老了後，比較願意走出家門，不管是運動或聊天，都比不互動的人活躍且健康。

第二，要學習參與活動。她舉例說，那些參加活動的老人，總有機會要做活動的總策畫，要聯絡、要場勘、要安排流程等等，不僅是培養能力及與人協作，最重要的是，自己真實辦過活動，就不會淪為只會抱怨挑剔的老人。