快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

青銀樂活、健康好漾 台北市活躍老化競賽短片創意無限

聯合報 / 記者施靜茹／台北即時報導
台北市政府衛生局主辦「樂齡巨星秀」、「青銀時光作繪拍」創意徵選活動熱鬧登場。聯合報健康事業部洪淑惠營運長、大安區健康服務中心曾玉玲護理長、北投區健康服務中心吳昭蓉組長、士林區健康服務中心林香君組長、95歲高齡分享者陳珠女士、臺北市政府衛生局黃秋玉簡任技正、信義區永安社區發展協會陳春子理事長、臺北市政府衛生局許芳源專員、信義區健康服務中心謝明玉秘書、南港區健康服務中心林欣怡秘書。攝影／張雨涵
台北市政府衛生局主辦「樂齡巨星秀」、「青銀時光作繪拍」創意徵選活動熱鬧登場。聯合報健康事業部洪淑惠營運長、大安區健康服務中心曾玉玲護理長、北投區健康服務中心吳昭蓉組長、士林區健康服務中心林香君組長、95歲高齡分享者陳珠女士、臺北市政府衛生局黃秋玉簡任技正、信義區永安社區發展協會陳春子理事長、臺北市政府衛生局許芳源專員、信義區健康服務中心謝明玉秘書、南港區健康服務中心林欣怡秘書。攝影／張雨涵

北市政府衛生局主辦、由65歲以上長者組隊拍攝短片的「樂齡巨星秀」，及年輕世代與長輩互動的「青銀時光作繪拍」創意徵選活動，今（6）日在北市府1樓中庭與北市府官方Youtube頻道，以虛實併行方式舉辦頒獎典禮頒獎，並表揚得獎隊伍及作品，同時邀請95歲的陳珠女士暢談長壽秘訣，體現活躍老化與青銀共融，力行健康生活。

依內政部統計，台北市為全國平均壽命最高的縣市，截至今年10月，北市65歲以上人口占全臺總人口數19.84%；且北市12行政區中，已有7區邁入20%超高齡門檻。為達活躍老化、健康老化目標，北市今年以「青銀樂活 健康好漾」為題，舉辦「樂齡巨星秀」與「青銀時光作繪拍」創意徵選等系列活動，也運用創新設計，鼓勵長者落實健康生活。

值得一提的是，台北市活躍老化競賽自去年起，轉型為線上舉辦，由於反應熱烈，今年「樂齡巨星秀」持續線上競賽，由27支隊伍共396位長輩和年輕朋友組隊，上傳創意與活力的短片。隊伍由社區照顧關懷據點、健康促進團體及長照機構組成，參與民眾合計2萬7000多歲，其中還有12位90歲以上長輩展現活力，隊伍也加入流行元素跨世代合作，甚將防疫融入在表演中，創意十足。

其中，松山區「BTS防疫老年團」將「視訊會議畫面」融入表演，巧妙結合時事橋段，演出亮眼；信義區「永安社區發展協會-銀髮樂活隊」表演整齊劃一，誰說銀髮族不懂得最新潮流趨勢？大家都能感受這些銀髮族的用心與新意。

頒獎典禮也邀請了95歲陳珠女士暢談長壽秘訣，她說：「參加活躍老化競賽就是最好的保健！」陳珠表示，雖然今年社區據點因疫情暫停許多活動，減少互動機會，但自己更積極參加線上課程，並以電話或LINE與親友聯繫感情並增加互動，展現活到老、動到老的精神。

台北市衛生局黃世傑局長指出，為倡議世代間互動、共創高齡友善氛圍，今年舉辦「青銀時光作繪拍」創意徵選活動，活動分為2組，國小組繪畫創作與國高中組照片徵選，學生和家中長輩共同創作，活動徵得56件創作，由社會教育、藝術人文領域、攝影等領域專家評比，共有12件作品脫穎而出，作品特色呼應高齡友善社區精神，內容貼近生活且發人省思。

其中，國小組金獎以「祖孫對弈趣」為主題，透過豐富色彩及構圖，呈現溫馨的祖孫互動；國高中組金獎「青銀同拍、要你好看！」由學生邀請阿公和阿嬤一起入鏡自拍，從日常簡單小動作牽起全家人情感，作品呈現燦爛幸福笑容。獲獎作品也將於12月11日至12月12日在剝皮寮歷史街區151展間展出，歡迎民眾前往觀展。

此外，北市衛生局近年也結合「設計思考」創新手法，邀請長輩參與設計健康生活，回饋個人的飲食及身體活動習慣。由於長輩平時皆受到家人影響，因此今年以家庭為概念推出「Health Family月來越健康」活動，設計「好食愛動日誌」，由長輩規律地每日紀錄運動、飲食日誌，養成健康生活習慣，近3個月來獲得約5萬人次熱烈回響，未來也將分析找出影響長輩健康生活習慣之因素及可介入的關鍵行為。

北市衛生局表示，為鼓勵市民落實健康生活挑戰自我，將「Health Family月來越健康」活動加碼延長至明年2月25日，歡迎市民揪親友一同加入Health Family行列拿好禮，更多活動訊息，詳見臉書粉絲專頁。

衛生局局長黃世傑強調，北市在今年底會進入超高齡社會，將積極推動各項高齡健康服務，盼打造健康長壽臺北城，並呼籲「健康」是長輩幸福樂活的本錢，鼓勵年輕世代與長輩間分享生活點滴，陪伴長輩落實健康生活，參與社區活動促進健康，共創世代共融。

今天代表出任頒獎人的台北市衛生局簡任技正黃秋玉說，台北市的老年人口已逾20%，但依她大半輩子都在基層作中老年人的健康促進工作、看過數以萬計的人的健康起伏的觀察總結，到六、七十歲才想來健康促進，真的有點晚了。最好能從四、五十歲就開始。例如及早在四十來歲就發現糖尿病、高血壓的人，如能妥為控制，反而常能健康到老。

今天在110年台北市活躍老化推廣活動頒獎典禮中，有不少年逾八、九十歲的銀髮長者，不斷要來跟黃秋玉合照。黃秋玉說，依她的長年的心得，人要不老，有三要訣。第一，應該從年輕時就培養與人互動的習慣，她特別強調，是「真人」面對面的互動，而非線上網路社群的交往。有這習慣的人老了後，比較願意走出家門，不管是運動或聊天，都比不互動的人活躍且健康。

第二，要學習參與活動。她舉例說，那些參加活動的老人，總有機會要做活動的總策畫，要聯絡、要場勘、要安排流程等等，不僅是培養能力及與人協作，最重要的是，自己真實辦過活動，就不會淪為只會抱怨挑剔的老人。

第三，黃秋玉說，很重要的是，現在政府提供很多免費的活動資源、還有很多很好的郊山步道、景點等，會善用這些資源的中老年人，常常不需要多花費，就能把生活安排得多彩多姿。

今年獲得台北市「樂齡巨星秀」創新特色團隊，台北市後山埤文化發展協會的高齡爺奶，開場表演為頒獎典禮揭開序幕。攝影／張雨涵
今年獲得台北市「樂齡巨星秀」創新特色團隊，台北市後山埤文化發展協會的高齡爺奶，開場表演為頒獎典禮揭開序幕。攝影／張雨涵
台北市衛生局簡任技正黃秋玉說，想要有健康活躍的老年，最好從四五十歲就超前佈署。攝影／張雨涵
台北市衛生局簡任技正黃秋玉說，想要有健康活躍的老年，最好從四五十歲就超前佈署。攝影／張雨涵

北市 衛生局 老化

延伸閱讀

失智友善／打造健康長壽臺北城 活躍老化活動創意爆棚

林靜儀不出席救濟審議小組會議 柯文哲批：何必掛名

陳時中指人不是只有智商 柯文哲狂笑：我要忍耐不能講出心裡話

基層怕！第二劑混打由醫師選疫苗 北市將向中央討指引

相關新聞

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

晚間21時05分51秒，台灣發生有感地震，震央位置在北緯24.86度，東經122.06度，即在宜蘭縣政府東北東方33....

高齡者健保醫療費用占近四成 五年增4.2個百分點

主計總處發布國情統計顯示，2020年65歲以上高齡者健保醫療費用占39.8%，與2015年相較，增4.2個百分點。

誤點衝擊乘客信心？議員「提2招」救機捷

機捷受疫情衝擊旅客腰斬，今天又因軌道號誌系統異常發生誤點，恐影響乘客信心。雖桃捷公司強調只是偶發事件，今年截至11月底，...

安全帽有戴對嗎？ 他疑惑「雙D扣是否比較好」引內行點關鍵

台灣有「機車王國」的名號，騎機車上下班通勤是不少上班族的日常，然而在通勤的路途中，除了小心其他的車輛外，也要挑選一頂比較好的安全帽，且必須注意安全帽的扣具是哪種類型，就有網友在Dcard上發文請教「雙D扣真的有比較安全嗎？」

日本青年挑戰徒步環島 盼好好認識台灣

日本台灣交流協會台北事務所總務部主任中村親治在今年4月調派到台灣工作，他利用休假挑戰分段徒步環台，已完成台北到台南路段，...

東北季風7日增強 北台灣高溫略降至20度

氣象局今天說，明天東北季風增強，主要影響北台灣高溫下降，約攝氏20至22度間；今明兩天水氣較多，基隆北海岸、宜蘭及大台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。