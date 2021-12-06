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疫情未明魚苗捕撈不如預期 鰻魚外銷轉內銷後勢看漲

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
鰻苗今年捕撈不如預期，後勢看漲。記者彭宣雅／攝影
鰻苗今年捕撈不如預期，後勢看漲。記者彭宣雅／攝影

原本是外銷高價魚產的鰻魚，這兩年受到疫情影響，外銷轉內銷，加上民眾消費型態轉變，改在網路上採買；鰻魚基金會表示，鰻魚價格回穩，且因為原物料上揚、鰻苗今年捕撈不如預期，後勢價格還可能持續向上攀升。

農委會漁業署舉辦漁業嘉年華年終感謝季活動開跑、全館免運活動。漁業署長張致盛表示，過去一兩年，國產水產品行銷做很大感改變，漁民沒有行銷能力，因此建置漁業嘉年華電商平台，沒有手續費、也沒有抽成，今年已舉辦了虱目魚季、石斑魚季、鰻魚季，也推出漁產防疫包，共賣了18.6萬組、營業額8600多萬。

台灣區鰻魚發展基金會執行長汪介甫表示，因為疫情影響，之前餐廳未營業，消費型態改變，改網路採購，今年鰻魚內銷約有一千公噸左右，過去約五六百噸；活鰻魚每公斤約落在1800元左右，原物料上漲；加工鰻魚每公斤約2000上下，春節應該會維持這行情；接下來就會慢慢漲上去。

他表示，今年鰻苗開放捕撈一個月來，抓不到20公斤，鰻苗捕撈狀況不佳，整體疫情也不明，鰻魚後勢看漲。

張致盛表示，相較之下，今年國產的水產品跟去年相比，除了台灣鯛以外，其他產品一到十月的外銷量都成長，成長的幅度大概都在百分之五左右；台灣鯛因為中東市場外銷量減少；整體而言，外銷轉內銷有突破，比如鰻魚、石斑，去年台灣有百分之六十的石斑是在國內消費的。

他說，整體分析，到十一月整體漁產價格和去年同期相比增加2.3%，價格相對平穩。

漁業嘉年華年終感謝季集結10家產地產業團體，推出超過20項水產品組合，活動期間全館免運費，活動日期自11月29日起至12月31日止，各式優惠組合數量有限，售完為止。

疫情 漁業署 電商

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