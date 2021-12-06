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8月大雨復耕成本高 上級平抑蔥價農民有話要說

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮蔥農施有銘種植的青蔥品質在水準以上。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮蔥農施有銘種植的青蔥品質在水準以上。記者簡慧珍／攝影

彰化縣青蔥產量全國最多，8月上旬大雨過後的復耕青蔥預計本（12）月底產量上市，目前仍呈供不應求，產地批發價每公斤最高價150元，農政單位希望蔥價「親民」，春節前分階段下降到每公斤70到80元，蔥農難以接受，將北上反映心聲。

台灣青蔥分為宜蘭日葱、中部粉蔥、南部北蔥，宜蘭日蔥「三星蔥」名氣最響亮，中部粉蔥產量最多，全台青蔥種植面積約4400公頃，彰化縣占了1826.7，8月上旬大雨彰化青蔥嚴重水傷，連帶衝擊全台蔥價，產地蔥價一度飆漲到最高價每把（5公斤）500元，零售價每台斤100至110元。

種植青蔥邁入第十年，還外銷到帛琉的溪湖鎮蔥農施有銘指出，夏季青蔥生長期約75到90天，冬季約120天，今年8月下旬大雨過後，市面最上等青蔥每公斤310元，很多農民搶收和出售淋雨後品質沒變差的青蔥，先小賺一筆，那時蔥苗貴，復耕成本高，農民不見得繼續種青蔥，像他只留1公頃農地種蔥，其餘近4公頃改種高麗菜等冬季蔬菜，並非全部種青蔥。

施有銘說，8月大雨後的復耕青蔥會在本（12）月底大量上市，預估產地批發價格降到130元，農曆春節再降到約100元，不過農政單位希望青蔥價格更親民，希望分階段降價，每次每公斤跌價20至30元，在春節前降價至每公斤均價70至80元。

他認為，大雨後需要整地，青蔥因氣溫逐漸下降，生長時間拉長，施肥用藥較多，復耕成本比春季種蔥還貴，沒理由跌破百元大關，何況8月大雨過後的青蔥種植面積減少，通常產量少而需求量不變的情況下，價格應該維持一定水準，怎麼成本拉高但售價下跌？這對農民很不公平，蔥農近日將北上反映心聲。

雨後農民復耕的青蔥經過3個多月生長，陸續採收拍賣，溪湖果菜公司今天拍賣每把（5公斤）最高價200元，均價171.5元，只剩8月大雨過後高價的一半，現在產地直銷的安全青蔥每公斤最高價150元，無論一般青蔥或安全青蔥都比往年同期貴1/3。

農民 春節 彰化

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