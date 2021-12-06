男友力炸裂！瘦子E.SO新帥照秀「大肌肌」 網：好有安全感

有著「行走費洛蒙」稱號的瘦子E.SO上周五（12/3）才在由500輯主辦的「500趴」上開唱，讓全場歌迷陷入瘋狂。現在又由PUMA獻上新帥照，展現超Man的男友力，大秀精實手臂肌肉，讓網友見了直呼「不能呼吸了！」

瘦子E.SO前日擔任「500趴」開場嘉賓，帶來《Change》《Don't Worry About Me》嗨翻全場，更吸引了大批歌迷，將現場擠得水泄不通，超強魅力無人能擋。而瘦子所代言的PUMA延續 24/7運動不打烊的男子訓練概念，邀請他拍攝運動時帥照，並號召大家一起加入鍛鍊行列。在系列形象照中，瘦子身穿訓練系列Fade運動背心，下身搭配同系列7吋短褲，有著螢光綠抽繩及跳豹Logo點綴，並腳踩PURE XT輕量訓練鞋，為整體服裝增添潮流氛圍。但最關注的還是，身穿背心的瘦子秀出了精壯手臂，明顯的三頭與二頭肌曲線，更讓網友「凍未條」說「好有安全感啊！」

冬季氣溫較低，訓練前沒有足夠的暖身容易造成抽筋、拉傷等運動傷害。所以同樣是訓練裝備，專業運動品牌UNDER ARMOUR推出可保暖的UA Fleece刷毛系列。其中的Rival Fleece款，應用柔軟刷毛布料讓身體在暖身時能保有熱度；Rush Fleece款則透過創新科技能吸收運動過程中身體所散發的熱能，轉化成能量再回饋到肌肉與組織當中，幫助快速提升運動強度與耐力。

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

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瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

UA Fleece刷毛系列Rush Fleece連帽長袖套頭衫3,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

UA Fleece刷毛系列Rival Fleece外套2,880元。圖／UNDER ARMOUR提供