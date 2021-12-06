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男友力炸裂！瘦子E.SO新帥照秀「大肌肌」 網：好有安全感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA延續 24/7運動不打烊的男子訓練概念，邀請瘦子E.SO詮釋並號召大家一起加入鍛鍊行列。圖／PUMA提供
PUMA延續 24/7運動不打烊的男子訓練概念，邀請瘦子E.SO詮釋並號召大家一起加入鍛鍊行列。圖／PUMA提供

有著「行走費洛蒙」稱號的瘦子E.SO上周五（12/3）才在由500輯主辦的「500趴」上開唱，讓全場歌迷陷入瘋狂。現在又由PUMA獻上新帥照，展現超Man的男友力，大秀精實手臂肌肉，讓網友見了直呼「不能呼吸了！」

瘦子E.SO前日擔任「500趴」開場嘉賓，帶來《Change》《Don't Worry About Me》嗨翻全場，更吸引了大批歌迷，將現場擠得水泄不通，超強魅力無人能擋。而瘦子所代言的PUMA延續 24/7運動不打烊的男子訓練概念，邀請他拍攝運動時帥照，並號召大家一起加入鍛鍊行列。在系列形象照中，瘦子身穿訓練系列Fade運動背心，下身搭配同系列7吋短褲，有著螢光綠抽繩及跳豹Logo點綴，並腳踩PURE XT輕量訓練鞋，為整體服裝增添潮流氛圍。但最關注的還是，身穿背心的瘦子秀出了精壯手臂，明顯的三頭與二頭肌曲線，更讓網友「凍未條」說「好有安全感啊！」

冬季氣溫較低，訓練前沒有足夠的暖身容易造成抽筋、拉傷等運動傷害。所以同樣是訓練裝備，專業運動品牌UNDER ARMOUR推出可保暖的UA Fleece刷毛系列。其中的Rival Fleece款，應用柔軟刷毛布料讓身體在暖身時能保有熱度；Rush Fleece款則透過創新科技能吸收運動過程中身體所散發的熱能，轉化成能量再回饋到肌肉與組織當中，幫助快速提升運動強度與耐力。

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋訓練系列Fade運動背心1,080元、7吋短褲1,480元和Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

UA Fleece刷毛系列Rush Fleece連帽長袖套頭衫3,680元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Fleece刷毛系列Rush Fleece連帽長袖套頭衫3,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

UA Fleece刷毛系列Rival Fleece外套2,880元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Fleece刷毛系列Rival Fleece外套2,880元。圖／UNDER ARMOUR提供

PUMA Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Pure XT訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

保暖 運動傷害

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