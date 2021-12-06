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吞嚥困難、手腳無力 「2大族群」小心肌無力症找上門

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
你有眼皮下垂、口齒不清、吞嚥困難、手腳無力等狀況嗎？小心是患上了「肌無力症」！ 示意圖／ingimage
你有眼皮下垂、口齒不清、吞嚥困難、手腳無力等狀況嗎？小心是患上了「肌無力症」！ 示意圖／ingimage

你有眼皮下垂、口齒不清、吞嚥困難、手腳無力等狀況嗎？小心是患上了「肌無力症」！衛福部桃園醫院神經內科醫師趙化全指出，肌無力症是自體免疫神經肌肉疾病，好發於20至30歲的女性或50至60歲男性，肌肉無力患者容易疲憊，早上起床時情況還好，到了下午就變差，嚴重者甚至可能導致呼吸衰竭。儘管肌無力症為數不多，桃園醫院今日仍特別成立桃竹苗唯一一間「肌無力治療中心」，讓病友不需舟車勞累北上就醫。

桃園醫院今天舉行「肌無力中心」成立儀式，現場邀請台灣肌無力症關懷協會理事長余南山和近20位志工分享一路上與病情抗爭的心路歷程。胸腔外科醫師謝義山指出，肌無力症是少見的疾病，第一線臨床醫師需要有高度警覺性才能發現，而診斷肌無力需要多種儀器及檢驗協助，並不是每一家醫院都可以提供完整的檢驗。

桃園醫院副院長王偉傑表示，桃園醫院的「肌無力治療中心」整合神經內科、腎臟科、胸腔外科、復健科及社工室，並與新光醫院、雙和醫院肌無力中心及台灣肌無力症關懷協會合作，在提供完整醫療之餘，更成立全方位照護團隊協助病友復健。

桃園醫院表示，「肌無力治療中心」提供一條龍式的醫療服務，包括診斷治療所需的醫療設備、檢驗器材和及藥物一應俱全，復健科也有各種肌力訓練及輔具，訓練肌無力患者心肺功能，避免心肺衰竭及肺炎等併發症，讓病患早日恢復正常生活。

桃園 復健 醫師

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