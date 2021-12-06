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全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

疫情封鎖忽略社交 青少年交友有撇步

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
結交「好朋友」對抗憂慮，學者分享交友秘訣。（Photo by chiesADIbeinasco on Flickr under C.C. License）
結交「好朋友」對抗憂慮，學者分享交友秘訣。（Photo by chiesADIbeinasco on Flickr under C.C. License）

新冠疫情導致青少年交友減少，出現心理健康的機率增加許多，而沒有與朋友來往可能造成情緒壓力，也將對心靈造成負擔。研究顯示，擁有一群親密的朋友和牢固的家庭關係，人們的死亡風險可以降低 50%。學者也針對久未社交的孩童提供交友秘訣指出，可培養興趣、觀察他人活動，並設身處地為他人著想。

疫情下的焦慮

英國兒童協會》數據指出，年輕人在新冠疫情下來心理健康出現問題的機率增加一半。該機構更表示，有75%有心理健康議題的年輕沒有得到幫助。而在疫情持續肆虐下，剝奪了許多人的出外社交的機會，同時加劇了青年人的焦慮問題。

而解決焦慮的問題的方法可能很簡單，就是交一個「好朋友」。英國蘇塞克斯大學的心理學講師格拉伯說，最好的友誼往往會帶來親密感，感覺對方就在身邊，並說「這是一種感知上的支持，而不是實際出現。」

交友有助身心健康

替孩子建立穩固的來往關係，不僅是獲得朋友，也包括更好的身體健康。研究表明，保持親密的友誼對心血管、內分泌以免疫系統，都有正向影響。

回顧過去眾多研究發現，牢固的友誼比戒菸、減肥或鍛煉更能帶來健康益處。研究分析顯示，擁有一群親密的朋友和牢固的家庭關係，人們的死亡風險可以降低50%。

良好的人際關係在幫助兒童應對挑戰，同樣的狀況也見於其他靈長類動物。普林斯頓大學靈長類動物學家奧特曼的研究發現，成年雌性狒狒之間的友誼將提高嬰兒的存活率。研究也指出，擁有知己的孩子往往會減少孤獨和抑鬱的狀況發生，並增加自我價值。

交朋友需要時間

雖然，許多人都認為結交朋友很重要，但這卻是一項需要花時間培養的能力。《BBC》報導，臨床心理學家摩爾表示，孩子從四歲開始就能理解其它人可能與自己有不同的想法，並將這種能力稱之為「心理理論」（Theory of Mind）。她表示「善於想像他人的觀點，促進了更親密的友誼」。

她說，「與成年人相比，孩子們的優勢在於，他們還在校園階段，每天與一群人在同一空間度過大多數的時間。」據研究指出，成年人必須花大約50個小時才能成為泛泛之交；相處90個小時才能將彼此視為朋友；而要晉升為有情感聯繫的親密朋友，則必須花200多個小時。

而家長們可以透過組織校外聚會，提供孩子建立友誼的機會。摩爾指出，家長可以教導孩子如何參與活動的秘訣是，「觀察並融入」。可先觀察另一個孩子在做什麼後，在不打斷他的狀況下加入遊戲。

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