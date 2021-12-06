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明天是節氣大雪！專家曝「6大禁忌」：別用棉被蓋頭 小心衰整年

聯合新聞網 / 文／中華民國星相學會副理事長小孟老師
圖／stocksnap
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今年的大雪日子為12月07日，太陽位於黃經255°，在古人認為北方地區出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易出現降強的降雪。中華民國星相學會副理事長小孟老師替大家整理了六點「大雪禁忌」，要特別注意，不過此為民俗說法，也不宜過度迷信。

大雪禁忌：

1.不要過度運動：

大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣：

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭：

許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而棉被蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通，呼吸不上來，引發肺部疾病。

4.老人不宜戶外吹風太久：

大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到海邊與山上：

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起：

大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

老年人 降雪 睡眠

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