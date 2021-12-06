忠孝捐血室開張 A型血存量不足

「最近寒流來襲，心血管疾病好發，導致血庫存量大幅下降，特別是A型血，已經少了兩週了。」台灣血液基金會執行長魏昇堂6日在台北最萌忠孝捐血室開幕儀式上，呼籲年輕朋友一起來捐血，可愛萌翻廢柴玩偶在台上手足舞蹈。台北副市長黃珊珊也表示，「歡迎年輕朋友來此潮流區打卡捐熱血！」

最萌的捐血室

位在大安區大安路東區地下街第四廣場旁的忠孝捐血室，6日上午11時正式開幕，調皮可愛的柴犬玩偶先上台跳一段萌萌舞，笑翻在場所有人。這是超高人氣柴語錄與捐血中心合作全台首間主題捐血室「最萌忠孝捐血室」。

全新的捐血室外觀仿車輛造型，上有可愛廢柴、阿吉、太子等超可愛柴語錄角色圖案，並將四周布置成打卡點，萌度破表。副市長黃珊珊、辦公室主任黃瀞瑩和陳宥丞等人參與開幕儀式。

冬季缺血中

台北捐血中心表示，因應日益增加的用血需求，加上近期日夜溫差變化大，造成心血管疾病好發，病患的用血量增加，影響到血液的庫存數量，6日的血液庫存只剩下6.9天，其中A型血僅剩5.9天庫存量，醫療用血環境堪虞，希望民眾下班後、回家前，在搭乘捷運經過時，前往捐血。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，過去這裡原有的捐血車估計有2萬餘名捐血人口，希望「最萌忠孝捐血室」成立後，可以刺激捐血意願，捐血中心的未來目標是3萬捐血人口，「希望經過此的年輕人，捲起你的袖子，一起來幫助需要的人。」

台北市副市長黃珊珊也表示，新捐血室剛好位在捷運站人潮最多的地下區，來往都是熱血年輕人，不論平常上下班、或是周末假日，都是人潮聚集區，相信可以成為熱門打卡點。

【更多精采內容，詳見 】