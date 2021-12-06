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全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

忠孝捐血室開張 A型血存量不足

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
台北副市長黃珊珊、辦公室主任黃瀞瑩和台灣血液基金會執行長魏昇堂等人參與開幕儀式。（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）
台北副市長黃珊珊、辦公室主任黃瀞瑩和台灣血液基金會執行長魏昇堂等人參與開幕儀式。（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）

「最近寒流來襲，心血管疾病好發，導致血庫存量大幅下降，特別是A型血，已經少了兩週了。」台灣血液基金會執行長魏昇堂6日在台北最萌忠孝捐血室開幕儀式上，呼籲年輕朋友一起來捐血，可愛萌翻廢柴玩偶在台上手足舞蹈。台北副市長黃珊珊也表示，「歡迎年輕朋友來此潮流區打卡捐熱血！」

最萌的捐血室

位在大安區大安路東區地下街第四廣場旁的忠孝捐血室，6日上午11時正式開幕，調皮可愛的柴犬玩偶先上台跳一段萌萌舞，笑翻在場所有人。這是超高人氣柴語錄與捐血中心合作全台首間主題捐血室「最萌忠孝捐血室」。

全新的捐血室外觀仿車輛造型，上有可愛廢柴、阿吉、太子等超可愛柴語錄角色圖案，並將四周布置成打卡點，萌度破表。副市長黃珊珊、辦公室主任黃瀞瑩和陳宥丞等人參與開幕儀式。

冬季缺血中

台北捐血中心表示，因應日益增加的用血需求，加上近期日夜溫差變化大，造成心血管疾病好發，病患的用血量增加，影響到血液的庫存數量，6日的血液庫存只剩下6.9天，其中A型血僅剩5.9天庫存量，醫療用血環境堪虞，希望民眾下班後、回家前，在搭乘捷運經過時，前往捐血。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，過去這裡原有的捐血車估計有2萬餘名捐血人口，希望「最萌忠孝捐血室」成立後，可以刺激捐血意願，捐血中心的未來目標是3萬捐血人口，「希望經過此的年輕人，捲起你的袖子，一起來幫助需要的人。」

台北市副市長黃珊珊也表示，新捐血室剛好位在捷運站人潮最多的地下區，來往都是熱血年輕人，不論平常上下班、或是周末假日，都是人潮聚集區，相信可以成為熱門打卡點。

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捐血中心 黃珊珊 血液基金會

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