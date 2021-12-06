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網拍漲3倍！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：跪求1盒

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
陳耀訓蛋黃酥雖使用拓元售票系統，但再度引爆搶購人潮。圖／擷取自陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY粉絲頁
陳耀訓蛋黃酥雖使用拓元售票系統，但再度引爆搶購人潮。圖／擷取自陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY粉絲頁

世界麵包冠軍陳耀訓所推出的「紅土鹹蛋黃酥」，是許多饕客心中的美味逸品，不僅在網路上一顆難求，甚至在網拍喊出每盒5,000元的驚人售價。為了改善民眾的購買體驗，陳耀訓今年特別改使用演唱會門票常使用的「拓元售票系統」來販售蛋黃酥，並於12月6日中午12:00開賣，但仍是「秒殺」作結。許多粉絲也紛紛留言，「1分鐘就完售」、「求割愛一盒」、「跪求2盒」

陳耀訓過去於2017年獲得世界麵包冠軍，並在2019年創立個人烘焙品牌「陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY」。除了提供多元化的烘焙品項外，也會於特定節日推出蛋黃酥。在今年中秋節時，蛋黃酥採預約限量販售，但有許多民眾購買後上網轉賣，甚至從原價730元喊到5,000元，引發社會熱議。

對此現象，陳耀訓不僅向粉絲致歉，同時為了改善過去的購買經驗，特別諮詢專家，改使用曾售五月天、張惠妹演場會門票的「拓元售票系統」銷售。也被網友暱稱為「第一個要用購票系統買的蛋黃酥」。本次預購活動也自12月6日中午12:00開賣，12月25日至1月30日開放領取。但由於受到物價上漲因素，單盒10入，調漲為800元。

開賣當日，蛋黃酥就火速遭粉絲秒殺，許多人紛紛至粉絲團留言，表示「秒殺」、「點進去都沒了」、「12:00就買不到」、「太誇張」、「點完數量跟驗證碼就售完了」。但仍有部份幸運粉絲表示「買到了」、「買到5盒」。另外目前在網拍平台，也已經出現單盒要價1,200～2,500的轉手價，可見其驚人魅力。

網路上已經出現喊價至1,200～2,500的轉手價格。圖／擷取自蝦皮購物
網路上已經出現喊價至1,200～2,500的轉手價格。圖／擷取自蝦皮購物

蛋黃酥 麵包 烘焙

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