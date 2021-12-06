加速、加量不加價！代耕農業新藍海 女力也躍躍欲試

農業季節性缺工問題嚴峻，為解決人力荒，高雄市農業局輔導「方舟農業生產合作社」，成立蔬菜機械代耕團，推出「人機一體」專業代耕服務，透過機械輔助移植菜苗，有效率又省力，比起傳統灑播、人力移植，能減少蟲害威脅，也搶得出菜先機。代耕團成員有3名娘子軍，農業女力在代耕領域發光發熱。

「年輕人的代耕時代來臨！」高雄市農業局農民組織科長黃群中表示，蔬菜代耕農機具是從國外進口，透過專業代耕，農民無須自行購買昂貴農機具，看好代耕業將日趨普及成未來趨勢，年輕一輩從農不一定要成為農場主，「代耕士」是一種選項，找到不同機會與定位。

高雄市花椰菜、青花菜及甘藍種植面積約690公頃，主要分布梓官、湖內、路竹及橋頭等，每年11月起進入產季，需要大量人力投入種植作業，也容易衍生搶工、缺工困境。

高雄市農業局今年向農委會爭取計畫，輔導方舟農業生產合作社，成立高雄市第一組「蔬菜機械代耕團」，推出「人機一體」專業代耕服務，將蔬菜移植機導入青花菜、花椰菜及甘藍產業，近期在橋頭、梓官辦理試種觀摩會，也邀當地農民及合作社參與，將代耕服務推廣給有需求的農友。

農業局長張清榮說，這不僅為舒緩農業季節性缺工找到解方，也為青年從農開創一條全新的產業方向。橋頭區蔬菜運銷合作社蘇經理說，每到產季，缺工、搶工問題困擾著農民，加上農民結構高齡化，漸漸無法負擔密集的田間工作，若能導入專業的機械化代耕，對改善人力問題，幫助農業永續發展有很大助益。

「蔬菜機械代耕團」目前有6名主要成員，統合的領頭羊就是「方舟農業生產合作社」理事主席李法憲。李法憲是六年級新世代農夫，擁有博士高學歷，9年前放棄教職返鄉務農，懷抱理想與使命，讓人刮目相看。

李法憲在梓官區種植蔬菜、稻米等，他說，人工移植菜苗剛開始速度算快，但體力終究有限，工作1至2小時便腰痠背痛，操作移植機作業一整天，還能有說有笑，純人工作業通常4人花2小時完成一分地，機械移植是2人一組平均2小時做完一分地，最大不同是從勞力活變成開心活，種植品質與人工無異，甚至更好。

李法憲說，種植蔬菜人力消耗大，導入機械有其必要性，需要突破的是農民意願及機械移植風氣，要透過更多說明讓農民願意改變既有模式。

目前蔬菜代耕團成員有3名女生，其中鄭佳洵、蘇俐瑄在大學時期因農業打工機會踏進田間，開啟對農業的熱情，畢業後毅然留在農村繼續學習，成為農業新血輪。