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三貂角新雷達啟用 王國材：可協助監測共軍擾台

聯合報 / 記者曹悅華／新北即時報導
新雷達外觀。圖／民航局提供
新雷達外觀。圖／民航局提供

原先的三貂角雷達民國90年1月10日正式啟用，迄今已有20年歷史，新雷達終於在今天舉行啟用儀式。交通部長王國材說，新的雷達是現代化長程雷達，將盡到國際義務，確保飛航安全，也可以協助國防部監測共軍擾台狀況。完成後希望讓全世界看到台灣。

克服山路崎嶇、天候惡劣等不利因素，歷經一整年高空施工，交通部民用航空局飛航服務總台三貂角新長程雷達今天啟用。新雷達涵蓋範圍最遠達250浬，最大偵測容量逾1000架次，不僅持續守護飛安，也能為台灣民航飛航服務提供最佳偵測功能。

王國材致詞時說，台北飛航服務區是全世界很重要飛航情報區，監管18條國際航路運行，尤其美加跟日韓，是重要航路管制。

王國材說，三貂角和鵝鑾鼻雷達都20年了，做了一系列更新，品質符合世界規範。三貂角新雷達，肩負台北飛航服務區責任，是現代化長程雷達，會盡到國際上義務，確保飛航安全。

王國材說，新雷達完成後希望全世界可以看到台灣，外觀也很漂亮，會和東北角風管處結合，兼具燈塔跟觀光功能，也會請觀光局多多行銷。

民航局長林國顯致詞時說，雷達就像航管員的眼睛跟耳朵，可以偵測到最新航機跟相關資訊。該次換裝的新一代雷達轉速約10秒1轉，詢問效率及航機定位精確度均顯著提升，可為未來我國民航飛航服務提供最佳偵測功能。

林國顯說，三貂角新雷達高度達32.3公尺，去年12月7日開始施工，馬上碰到兩天陰雨天氣，加上疫情關係，專家很難抵達台灣，還要克服道路很小問題，沒辦法像鵝鑾鼻雷達直接吊大巨蛋，要拆成一片一片，舊的131片、9000多顆螺絲、重5.2噸，新的109片、8000顆螺絲，所幸還是完成了。

民航局說，飛航服務總台目前於全台灣建置有11座雷達，包含九座終端雷達及分別位於三貂角與鵝鑾鼻的兩座長程雷達。長程雷達啟用至今已超過20年，為維持雷達妥善運作，並提升監視技術與國際接軌，前年編列6.76億預算，著手汰換更新。

飛航服務總台指出，三貂角與鵝鑾鼻長程雷達監視範圍涵蓋全台，是台灣最重要的兩顆「眼睛」。南北兩座新長程雷達中，初級雷達偵測涵蓋範圍達半徑220浬，偵測容量逾1000架次；次級雷達新增具Mode S功能後，詢問效率及航機定位精確度均顯著提升，偵測涵蓋範圍達半徑250浬，偵測容量逾900架次，新雷達歷經參數調整、試運轉、陣地驗收測試、720小時信心測試等階段，並經民航局派出飛測機協助飛測驗證，今天正式啟用。

三貂角新雷達啟用儀式。記者曹悅華／攝影
三貂角新雷達啟用儀式。記者曹悅華／攝影
三貂角新雷達。記者曹悅華／攝影
三貂角新雷達。記者曹悅華／攝影
三貂角雷達往外看可看見三貂角燈塔。記者曹悅華／攝影
三貂角雷達往外看可看見三貂角燈塔。記者曹悅華／攝影
三貂角新雷達內部。記者曹悅華／攝影
三貂角新雷達內部。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材致詞。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材致詞。記者曹悅華／攝影

王國材 民航局 交通部長

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