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遠航自救會要求復航 王國材：民航局已經做出明確決定

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
遠航員工自救會代表周一早到交通部陳情後又轉到監察院陳情，遠航董事長張綱維（右二）和人民最大黨主席許榮淑（中）出席，張綱維向監委王美玉陳情時表示，交通部民用航空局違法撤證，希望監委撤查。記者邱德祥／攝影
遠航員工自救會代表周一早到交通部陳情後又轉到監察院陳情，遠航董事長張綱維（右二）和人民最大黨主席許榮淑（中）出席，張綱維向監委王美玉陳情時表示，交通部民用航空局違法撤證，希望監委撤查。記者邱德祥／攝影

遠東航空。聯合報系資料照
遠東航空。聯合報系資料照

遠東航空2019年無預警停飛，被民航局收回航權、撤照。遠航自救會今到交通部、監察院陳情，要求政府同意遠航復照、復航，讓員工恢復正常生活。

交通部長王國材表示，遠航因為無預警停飛，現在整個撤照，提訴願也被駁回，現在提行政訴訟，遠航有權利提行政訴訟，對此，民航局已經做出很明確的決定。

遠航董事長張綱維日前出面指控民航局違法撤照，今年一月已提告交通部，要求復飛、復照民航局和解，民航局若不同意，本月13日要提出50億國賠；民航局日前認為，廢照依法處理，要求遠航要盡速處理停在國內機場的7架飛機。

自救會要求政府同意張綱維引進新的投資人接手遠航，轉型從事航空貨運，恢復正常運作。

遠航自救會認為，民航局廢止遠航民用航空許可證違法，公司無法繼續營運、支付員工薪水、約近千位同事工作權被剝奪，依賴政府失業補助過日子；受到疫情衝擊影響，員工生活困頓，重新找工作困難，盼政府同意遠航盡快恢復營運、員工恢復正常工作生活。

自救會說，疫情影響，全球各家航空公司配合政策，經營上面臨巨大困境，多數公司紛紛實施留職停薪、減薪、放無薪假等措施，不裁員已算不錯了，更不用提招募新員工，就算遠航員工在航空業不同領域各有專長，但在找工作的過程還是困難重重；景氣不佳，員工被資遣或失業，領完失業補助後，仍看不到未來。

遠航 民航局 自救會

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