機捷號誌異常通勤族跳腳 3列車誤點4分鐘桃捷道歉

台灣有「機車王國」的名號，騎機車上下班通勤是不少上班族的日常，然而在通勤的路途中，除了小心其他的車輛外，也要挑選一頂比較好的安全帽，且必須注意安全帽的扣具是哪種類型，就有網友在Dcard上發文請教「雙D扣真的有比較安全嗎？」

2021-12-06 21:39