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機捷號誌異常通勤族跳腳 3列車誤點4分鐘桃捷道歉

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園機捷往台北直達車突然軌道異常，列車延誤4分鐘，（示意圖非事故列車）。記者曾增勳／翻攝
桃園機捷往台北直達車突然軌道異常，列車延誤4分鐘，（示意圖非事故列車）。記者曾增勳／翻攝

桃園捷運公司今天上午一班機捷直達台北列車突然出狀況，旅客在上午8時42分自A8長庚站搭車上班，過程發現該班列車相繼停等4次，造成許多通勤上班族延誤，也造成後面列車班次誤點，引起抱怨。

桃園捷運表示，今天上午8點28分因A8長庚醫院站顯示軌道號誌系統異常，桃捷行控中心立即啟動調度後續列車慢速巡檢機制，經列車慢速巡檢，確認軌道無異常後啟動正常行車，造成北上3個班次列車延誤約4分鐘，造成旅客不便，該公司深感抱歉。

旅客向媒體爆料指出，今天上午搭乘機捷北上至台北的許多上班通勤族，8時42分自A8長庚醫院站搭車，原定9時4分抵達台北車站，中間停靠A3站，列車在路線停等4次，列車語音廣播，因停車調度問題，列車將臨時停車一段時間，請旅客耐心等候，列車大約9時8分重啟行駛，至9時20抵達台北車站，延誤上班時間。

桃園機捷往台北直達車突然軌道異常，列車延誤4分鐘，（示意圖非事故列車）。記者曾增勳／翻攝
桃園機捷往台北直達車突然軌道異常，列車延誤4分鐘，（示意圖非事故列車）。記者曾增勳／翻攝

長庚

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