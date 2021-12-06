六都購物節大比拚！臺中購物節聲量力壓各縣市「最吸睛」

image source:翻攝自臺中購物節

文／葛緯詩

你手上的五倍券花完了嗎？今年五倍券正式上路後，全台各縣市陸續推出自己的加碼活動，六都也不例外，先後推出購物節，只要消費滿額登錄發票即可抽多項好禮，讓民眾盡情消費血拚、賺足各種加碼回饋之餘，最後還能獲得有如樂透般「一張發票在手，希望無窮」的期待感，刺激民眾前往消費。不僅如此，這次臺中、桃園、臺南等縣市，更是大手筆祭出抽「好宅」的壓軸大獎，因此，人人都有機會成為「有房」人生勝利組，掀起一波波話題高峰。以下透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（分析時間：2021/11/02~2021/12/01），今年六都購物節、登錄發票抽好禮，誰是網路聲量最高，最具話題性、討論度的冠軍。

No.1 臺中購物節

網路聲量：91,201筆

今年邁入第三屆的臺中購物節不斷打破紀錄，網路聲量也跟著創下新高，成為全台討論最火熱、大家最想去的購物節盛宴。本屆臺中購物節搭上中央發放的振興五倍券熱潮，從10月10日起至12月9日，只要前往設籍台中的店家消費，不限任何類型，消費登錄累計滿500元就可獲得1次抽獎機會，天天抽1000元、週週抽10萬元、月月抽100萬元獎項之外，壓軸千萬好宅大獎更是吸引全台民眾前來朝聖的關鍵，畢竟只要消費滿500元，就有機會一秒晉升有房的人生勝利組！

今年臺中購物節除了是全台討論度最高的購物節活動，對比歷屆表現同樣也很亮眼，本屆截至12月2日，累計登錄消費金額已經突破224億元、APP下載次數破105萬次，都已經遠遠超越108年臺中購物節累計消費金額25.6億元、APP下載次數23.1萬；109年臺中購物節累計消費金額90.34億元、APP下載次數34.4萬，一屆比一屆更厲害，可說是唯有臺中購物可以超越臺中購物節！還沒決定五倍券去哪花的人，車票趕快訂起來，越早去臺中消費並登錄發票，中獎機率也越高！

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No.2 臺北購起來

網路聲量：15,964筆

臺北市振興經濟不落人後，今年舉辦臺北購起來活動，自11月2日至明年2月15日，只要在設籍臺北市的店家消費滿200元，上網登錄發票即可獲得1次抽獎機會，天天抽蘋果iPhone13、週週抽郵政禮券及商圈特色好禮、月月再抽Tesla MODEL 3、Lexus UX 250h以及各項熱門小家電，總價值超過新台幣3000萬元的多項好禮，搭配臺北熊好券刺激買氣，衝出一波網友相約來臺北消費的買氣熱潮。

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No.3 桃園購物節

網路聲量：13,923筆

來桃園消費登錄發票也能抽大獎，自10月22日至明年2月15日，不限任何消費方式，只要於設籍桃園市且合法開立發票的店家消費，滿500元以上即可上網登錄發票參加抽獎活動。天天抽機車、週週抽汽車，壓軸大獎也是大手筆送出價值破千萬、位於青埔的「青埔好房」。目前全市累積登錄消費截至12月2日，累計超過27億元，桃園市長鄭文燦為了鼓勵大家來消費，更宣布消費總額只要超過50億元，就再加碼抽一間房子！讓你一秒晉升有房族不是夢。

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No.4 新北加倍奉還

網路聲量：6,721筆

新北市政府除了推出「新北加倍券」的紙本加碼活動，同步推出消費滿額抽獎，只要自10月15日起至明年2月15日，在設籍於新北市的店家消費，單筆金額滿300元即可上網登錄發票，共計推出3波抽獎活動，每波都可抽Gogoro、iPhone 13、PS5、汽車等多項好禮，消費累計滿2000元，最後再抽百萬保時捷電動車壓軸大獎。

此外，為了鼓勵使用數位支付，新北市政府另外針對「數位加碼」陸續加碼至60萬筆回饋，只要是在新北市指定店家使用街口支付消費，筆筆享有10%現金回饋，單筆回饋上限金額50元，月月再抽10名千元、1名萬元街口幣大獎。

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No.5 高雄開就賺

網路聲量：5,532筆

這次高雄市政府規劃的「高雄開就賺」活動，是六都中活動期間最長的抽獎活動，自10月10日起一直至明年5月1日，只要一般消費發票累計登錄滿200元，即可獲得1組抽獎序號；持振興五倍券消費抽獎次數加倍，每滿200元發票可獲得2組抽獎序號。另外鼓勵民眾持數位五倍券來消費，持數位券消費滿5000元並兌換高雄券，註冊會員並登錄也能一次獲得30組抽獎序號。

至於獎項的部分，除了日日抽iPhone 13、週週抽電動機車、藍芽喇叭，月月再抽PS5以及Tesla電動汽車，豐富的獎項與活動辦法，鼓勵大家多多來高雄消費，一同振興經濟！

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No.6 臺南購物節

網路聲量：4,108筆

臺南購物節可說擁有最悠久歷史，自民國100年起就開始舉辦，今年邁入第11屆，搭配振興五倍券祭出多重好禮，這次活動期間自8月23日起至明年3月5日，只要於設籍在臺南的店家消費，單筆滿100元即可獲得1組抽獎序號，特約店家消費金額獲得的抽獎次數再加倍。好禮除了可以抽iPhone13、電視、Switch、汽車等之外，延續去年最大獎送出輕豪宅，今年同樣要再送房子，上次沒抽到的人可要把握機會，說不定今年壓軸大獎「全新美宅」就是你的。此外，截至12月1日，全市累計登錄消費金額已達50億元，臺南市長黃偉哲更大手筆加碼，只要累計金額突破55億元，就再送出第二間房子，中獎機率直接翻倍！就算沒抽中，總獎項價值超過2000萬元，還是有許多機會抱回其他好禮，如果手上的五倍券還沒花完，計劃一趟臺南輕旅行也是相當不錯的選擇！

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月2日至2021年12月1日。