基隆、新北市大雨特報！ 吳德榮：今明北東偶有局部雨

中央氣象局表示，今天水氣增多，基隆北海岸及台灣東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

受到東北風影響，請注意。氣象局針對基隆、新北市發布大雨特報，提醒民眾留意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東海及台灣北部海面有微弱鋒面的雲層發展，部分影響到北部及東半部，北部及東部海面有降水回波；新竹以北沿海、北海岸及宜蘭有局部降雨。今晨中南部局部地區仍因較強「輻射冷卻作用」，而氣溫降得比較低。

他表示，截至清晨4時46分，平地最低溫依序為：南投(中寮鄉)11.3度，嘉義(竹崎鄉)11.9度，高雄(杉林區)12.0度。其他各地區低溫：北部(新北雙溪區)14.9度，東部(花蓮壽豐鄉)13.0度。

吳德榮說，今、明兩天微弱鋒面從北部海面掠過、東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部晴時多雲；北台偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部15至23度，中部11至27度，南部12至28度，東部13至26度。

中央氣象局表示，明日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍轉涼；大台北及台灣東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今、明兩天台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，沿海地區有較大風浪。

他表示，週三、四(8、9日)東北季風影響，北台偏涼，週五(10日)至下週(12)日東北季風減弱，北台氣溫逐日回升；週三至下週日中南部皆為舒適微熱，早晚涼，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下週一(13日)有另一鋒面通過，天氣轉變，北部、東半部有雨；鋒面後有東北季風，無強冷空氣，北台略轉涼。