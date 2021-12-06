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用LINE跟居民搏感情 疫情時代社區型書店重新崛起

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「誠品生活時光」不只銷售書籍，也提供產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材 。圖／誠品提供
「誠品生活時光」不只銷售書籍，也提供產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材 。圖／誠品提供

類似「柑仔店」的社區型書店，曾是台灣早年的書店主流，隨連鎖書店的興起逐漸沒落，卻在疫情時代捲土重來。誠品首間社區型書店「誠品生活時光」內湖瑞光店10月底開幕，結合書籍與生鮮食蔬，誠品並宣告三年內開展百間社區書店，深入過去書店無法抵達的鄉鎮。由資深出版人陳威豪打造的社區型書店「純良社」，上月落腳金山南路巷弄內，宣告社區型書店重回台北蛋黃區。

連鎖書店多開在大街上或賣場內，「純良社」卻開在安靜的巷弄裡，不是社區居民很難注意到。陳威豪表示，開社區書店便是希望「用書店陪伴社區居民」。他耕耘出版界多年，深知「讀者需要有人陪伴」，網路時代資訊爆量、新書多到讀者無法消化，「必須有書店陪伴、引領他們閱讀」。純良社營業時間跟著居民作息調整、書目也會根據居民需要調整變化，「常有居民走進來告訴我想讀甚麼書」。最重要的是定期舉辦讀書會，「這是實體書店的獨家」，讓書店成為作家和讀者之間的橋樑。

曾是國小教師的楊芸芳，為了實踐教育理念返鄉，於桃園龜山區開設「新星巷弄書屋」。她表示，桃園的連鎖書店幾乎不辦讀書會，但「新星」每月必舉辦一次讀書會。她觀察，國小學生放學只能去安親班，但有了社區書店「新星」之後，開始有家長讓孩子放學後到新星待著，她期待社區書店有機會成為安親班之外的另一個選項。

分析社區書店為何重新崛起，陳威豪表示，21世紀書店主流是賣場式書店，民眾買書時同時完成購物、餐飲等消費。在疫情時代，此類「一站式」購書有群聚危險，社區型書店有重新崛起的機會，提供民眾離家走路可及的範圍內的閱讀服務。唐山書店創辦人陳隆昊認為，誠品結合食品雜貨與書籍的社區書店，其實是「賣場式書店」的具體而微；但社區書店服務的消費者有限，如何獲利對業者來說是一大考驗。

新的科技也讓社區書店更有能力凝聚社群。包括誠品和新星、純良社，都使用LINE群組凝聚社區居民。店長會在LINE上告知新書、讀書會等訊息，並為居民解答從閱讀到生活的各式疑問。

社區書店小而美，店中書籍可即時反應社區居民需求。圖為純良社書店。記者陳宛茜／攝影
社區書店小而美，店中書籍可即時反應社區居民需求。圖為純良社書店。記者陳宛茜／攝影
純良社書店開在巷弄裡，若非社區居民很難注意到。記者陳宛茜／攝影
純良社書店開在巷弄裡，若非社區居民很難注意到。記者陳宛茜／攝影
LINE是社區書店與居民交流的重要工具。「誠品生活時光」內湖瑞光店成立LINE社群，店長「小光」帶著愛犬「米將」與居民即時互動。圖／誠品提供
LINE是社區書店與居民交流的重要工具。「誠品生活時光」內湖瑞光店成立LINE社群，店長「小光」帶著愛犬「米將」與居民即時互動。圖／誠品提供
社區書店走小而美路線，書店老闆與社區居民的互動是重點。圖為純良社書店。記者陳宛茜／攝影
社區書店走小而美路線，書店老闆與社區居民的互動是重點。圖為純良社書店。記者陳宛茜／攝影

誠品 桃園

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