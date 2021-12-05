阿羅哈客運將停駛 資深員工不捨：會堅持服務到最後

客運阿羅哈公司本月初公告，宣稱受疫情影響，台北往返高雄與嘉義兩條路線預計12月13日停止營運；日前臨時股東會決定，現有2條路線停駛，也供民眾退票，象徵開業22年的阿羅哈客運，將在今年正式走入歷史，令不少員工感到驚訝與不捨；阿羅哈資深員工說，會秉持「當一天和尚敲一天鐘」的精神，把握最後在職的時間，維持原有服務品質。

阿羅哈傳出停止營運消息，令不少員工感到驚訝，高雄蔡姓女售票員說，事前未有任何停止營運的跡象，但大環境不好，客運乘客自然減少，尤其疫情期間特別明顯。

在阿羅哈任職，長達10多年，過去還曾當過客運上的車服員，面對即將暫停營業，蔡姓員工仍會感到不捨，但她說，公司有公司的考量，再怎麼不情願，也沒辦法。

莊姓男站員在阿羅哈建國站任職長達22年，他說，這20多年來如一日，即使將停止服務，這段期間仍會秉持「當一天和尚敲一天鐘」的精神，把握最後在職的時間，完成每項任務，保持原有的服務品質。

莊姓男站員還說，未來何去何從，尚無規畫，會考慮休息一陣子，過完年後再來思考求職問題。

過年期間為多數客運業者的旺季，但阿羅哈卻在過年前夕停止營運，面對即將失業的客運司機，記者實地走訪問及停駛一事，司機低調不願多回應。但在公司的公告中也表明，將會提供工資前費及轉職假。