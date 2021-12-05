快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！2階段變化曝光 這天東北季風增強又降溫

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局預報，未來一周多數地區天氣變化不大，​前半周氣溫舒適，北台灣稍涼，後半周整體氣溫緩慢小升。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
示意圖。中央氣象局預報，未來一周多數地區天氣變化不大，​前半周氣溫舒適，北台灣稍涼，後半周整體氣溫緩慢小升。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

中央氣象局預報，未來一周多數地區天氣變化不大，​前半周氣溫舒適，北台灣稍涼，後半周整體氣溫緩慢小升；降雨集中迎風面東半部及桃園以北，周一水氣多、降雨最明顯，後續降雨時間及雨勢漸減，中南部則維持晴時多雲的穩定天氣。

氣象局表示，周一為本周水氣最多的時候​，宜蘭、基隆北海岸、大台北雨勢較明顯，桃園及花東雲多有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；台灣附近冷空氣減弱，感受大致舒適，但各地深夜清晨仍冷，低溫多為15至17度，中南部日夜溫差相當大，注意適時保暖。

周二至周三受到東北季風影響，但冷空氣不強，北部、東北部氣溫稍降；其他地方感受不明顯​。大台北、東半部局部短暫雨​，其他地區為多雲到晴。​

​周四至周六冷空氣減弱​，冷高壓東移出海，​台灣附近轉為東風，各地氣溫逐日緩緩小幅緩升​，降雨更為減少，各地大多以多雲到晴的天氣為主，但​東半部、大台北雲量仍偏多，偶爾短暫雨​。

氣象局說，下一波東北季風可能會在12月12日、13日前後再度增強，請民眾隨時留意氣象預報。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 桃園

延伸閱讀

6日起濕冷三天 出門要帶雨具

氣象局：周二東北季風再增強 北部低溫16度

苗栗竹縣7.5度！吳德榮：今起3天 大台北及東半部局部雨

最強冷空氣發威！ 急凍5.9度 氣象局：明後天水氣很多

相關新聞

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

晚間21時05分51秒，台灣發生有感地震，震央位置在北緯24.86度，東經122.06度，即在宜蘭縣政府東北東方33....

要賺錢就賣命？ 外送事故衝高

外送員交通事故不斷，北市今年九月外送事故二二○件，創新高；小黃司機抱怨，過去道路有三寶，現在多了搶時間超速、沒兩段式左轉...

登玉山跨年搶破頭！1806人搶116床 中籤率只有6%

登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，攻頂前多在排雲山莊過夜，今年疑受疫情、山林開放影響，意外出現「登玉山跨年熱潮」，1...

外送工會籲中央 速訂統一專法

全台外送員超過十二萬人，勞資、交通問題多，北市一年前訂定外送自治條例，新北、桃園仍在訂草案。全國外送產業工會認為，外送員...

零下2度低溫 武陵農場地面結霜如童話世界

天氣冷，海拔約1740到2200公尺的武陵農場今天清晨溫度約降到攝氏零下2度，雖水氣不足未降雪，但園區地面結上一層白霜，...

明季風增強 北部低溫16度

中央氣象局表示，今天中南部受輻射冷卻效應影響，低溫僅十四度，其他地區也十六、十七度，到了周二、周三又有另波東北季風增強，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。