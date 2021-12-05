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一張圖看天氣！2階段變化曝光 這天東北季風增強又降溫
中央氣象局預報，未來一周多數地區天氣變化不大，前半周氣溫舒適，北台灣稍涼，後半周整體氣溫緩慢小升；降雨集中迎風面東半部及桃園以北，周一水氣多、降雨最明顯，後續降雨時間及雨勢漸減，中南部則維持晴時多雲的穩定天氣。
氣象局表示，周一為本周水氣最多的時候，宜蘭、基隆北海岸、大台北雨勢較明顯，桃園及花東雲多有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；台灣附近冷空氣減弱，感受大致舒適，但各地深夜清晨仍冷，低溫多為15至17度，中南部日夜溫差相當大，注意適時保暖。
周二至周三受到東北季風影響，但冷空氣不強，北部、東北部氣溫稍降；其他地方感受不明顯。大台北、東半部局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周四至周六冷空氣減弱，冷高壓東移出海，台灣附近轉為東風，各地氣溫逐日緩緩小幅緩升，降雨更為減少，各地大多以多雲到晴的天氣為主，但東半部、大台北雲量仍偏多，偶爾短暫雨。
氣象局說，下一波東北季風可能會在12月12日、13日前後再度增強，請民眾隨時留意氣象預報。
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