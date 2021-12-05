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全腿包覆超給力！UNIX氣壓式按摩器 MLB旅美選手張育成的舒壓密技

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
張育成表示，UNIX氣壓式按摩器能幫助他快速消除比賽後的疲勞感。圖／UNIX提供
張育成表示，UNIX氣壓式按摩器能幫助他快速消除比賽後的疲勞感。圖／UNIX提供

台灣旅美職棒球員張育成近日擔任重機品牌一日店長分享騎乘重機心得，同時分享他消除疲勞的秘密武器「UNIX氣壓式按摩器」，有如他的隨身私人按摩師。

張育成表示，UNIX氣壓式按摩器可為他在比賽回到旅館後，迅速讓肌肉消除疲勞，讓體力調整到最好，以面對下一場比賽，目前已經使用了2個球季，整體感覺相當不錯。UNIX氣壓式按摩器近期更推出無線版，電池充好電即可直接使用，往後比賽結束即可直接在交通車上按摩肌肉，將省下來的時間思考下一場比賽的表現方式。

2017年首度在台上市即掀起運動界關注的UNIX氣壓式按摩器，包括林志傑、陳彥博都是愛用者，按摩原理是透過高功率的空氣泵，將空氣送入每個氣囊，從小腿至大腿以靴型全腿包覆進行按摩，最適合運動後酸痛疲勞的雙腿。UNIX氣壓式按摩器共有10種不同按摩方式，可調式4段壓力，可依照個人需求適當調整。與傳統按摩機相較，體積小、重量輕，方便收納攜帶使用，最新的無線版還可以更不受空間限制、使用更方便。

台灣旅美職棒球員張育成於一日店長活動分享個人舒壓秘訣。圖／UNIX提供
台灣旅美職棒球員張育成於一日店長活動分享個人舒壓秘訣。圖／UNIX提供

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