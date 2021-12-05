全腿包覆超給力！UNIX氣壓式按摩器 MLB旅美選手張育成的舒壓密技

台灣旅美職棒球員張育成近日擔任重機品牌一日店長分享騎乘重機心得，同時分享他消除疲勞的秘密武器「UNIX氣壓式按摩器」，有如他的隨身私人按摩師。

張育成表示，UNIX氣壓式按摩器可為他在比賽回到旅館後，迅速讓肌肉消除疲勞，讓體力調整到最好，以面對下一場比賽，目前已經使用了2個球季，整體感覺相當不錯。UNIX氣壓式按摩器近期更推出無線版，電池充好電即可直接使用，往後比賽結束即可直接在交通車上按摩肌肉，將省下來的時間思考下一場比賽的表現方式。