人本創「想想空間」 寓教育於學習
「6除以2，甚麼叫『除以』？」「前門上去5個人，後門下去3人，還剩下幾人？」新成立的台北羅斯福路人本基金會「想想空間」5日舉行揭幕典禮，一樓櫥窗貼滿許多插畫和數學題目。一早很多來參觀的小朋友，趴在玻璃上，央求旁邊的大人，念給他們聽，小臉上的大眼睛咕嚕轉，捏著小指頭算數學。
逆勢辦書店
「我們不希望孩子立刻找到答案，我們希望他們先思考！」人本基金會數學想想國總監吳麗芬5日在第五家「人本書坊想想空間」開幕時表示，「想想空間」不只有兒童、親子讀物，同時還會透過邀請書本作家，與孩子互動、溝通，另外還有podcast的分享，讓孩子體會面對面實體教育的意義，並思考每一事物的本質。
人本基金會執行長馮喬蘭進一步表示，在此疫情後時代，人們習慣關在自己空間裡，人與人之間逐漸疏離，僅以一條電線、透過虛擬的方式彼此對話。一家一家書店難以維持時，人本決定逆勢操作，反其道而行，創造人與書、與人的連結，讓學齡前及小學兒童，感到受書的魅力，和人與人互動下彼此思考激盪的創造力。
繪本創造思考
「想想空間」同時提供上百本繪本，供父母帶著孩童到現場翻閱、閱讀。也是繪本老師的鶯歌國小家長會常務委員吳尚芳說，好的讀本可以提升孩子的想像空間，孩子也可透過繪本認識自己、開拓眼界、引發好奇，促進自我思考。
「想想空間」一開幕即推出「數學想想主題」，活動內容包括「陪孩子輕鬆跨領域學數學」座談會、幼兒數學想想故事屋、親子手作、想想體驗課等。人本基金會表示，想讓孩子學習思考的家長和老師，歡迎到「想想空間」找答案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言