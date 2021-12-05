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人本創「想想空間」 寓教育於學習

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
人本基金會執行長馮喬蘭表示，一家一家書店難以維持時，人本決定逆勢操作。 記者鄧玉瑩╱攝影
人本基金會執行長馮喬蘭表示，一家一家書店難以維持時，人本決定逆勢操作。 記者鄧玉瑩╱攝影

「6除以2，甚麼叫『除以』？」「前門上去5個人，後門下去3人，還剩下幾人？」新成立的台北羅斯福路人本基金會「想想空間」5日舉行揭幕典禮，一樓櫥窗貼滿許多插畫和數學題目。一早很多來參觀的小朋友，趴在玻璃上，央求旁邊的大人，念給他們聽，小臉上的大眼睛咕嚕轉，捏著小指頭算數學。

逆勢辦書店

「我們不希望孩子立刻找到答案，我們希望他們先思考！」人本基金會數學想想國總監吳麗芬5日在第五家「人本書坊想想空間」開幕時表示，「想想空間」不只有兒童、親子讀物，同時還會透過邀請書本作家，與孩子互動、溝通，另外還有podcast的分享，讓孩子體會面對面實體教育的意義，並思考每一事物的本質。

人本基金會執行長馮喬蘭進一步表示，在此疫情後時代，人們習慣關在自己空間裡，人與人之間逐漸疏離，僅以一條電線、透過虛擬的方式彼此對話。一家一家書店難以維持時，人本決定逆勢操作，反其道而行，創造人與書、與人的連結，讓學齡前及小學兒童，感到受書的魅力，和人與人互動下彼此思考激盪的創造力。

繪本創造思考

「想想空間」同時提供上百本繪本，供父母帶著孩童到現場翻閱、閱讀。也是繪本老師的鶯歌國小家長會常務委員吳尚芳說，好的讀本可以提升孩子的想像空間，孩子也可透過繪本認識自己、開拓眼界、引發好奇，促進自我思考。

「想想空間」一開幕即推出「數學想想主題」，活動內容包括「陪孩子輕鬆跨領域學數學」座談會、幼兒數學想想故事屋、親子手作、想想體驗課等。人本基金會表示，想讓孩子學習思考的家長和老師，歡迎到「想想空間」找答案。

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