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6日起濕冷三天 出門要帶雨具

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
濕冷的典型冬季天氣來了！氣象達人彭啟明表示，氣溫持續回溫，但因環境水氣增加，桃園以北、花東降雨，民眾出門要帶雨具；中央氣象局也指出，北部、東北部地區會從5日起降雨到8日，中南部日夜溫差10度，記得保暖。 中央社
濕冷的典型冬季天氣來了！氣象達人彭啟明表示，氣溫持續回溫，但因環境水氣增加，桃園以北、花東降雨，民眾出門要帶雨具；中央氣象局也指出，北部、東北部地區會從5日起降雨到8日，中南部日夜溫差10度，記得保暖。 中央社

濕冷的典型冬季天氣來了！氣象達人彭啟明表示，氣溫持續回溫，但因環境水氣增加，桃園以北、花東降雨，民眾出門要帶雨具；中央氣象局也指出，北部、東北部地區會從5日起降雨到8日，中南部日夜溫差10度，記得保暖。氣象專家吳德榮說，下一波鋒面要到13日才會南下。

北濕冷 中南溫差大

氣象達人彭啟明表示，12月5、6日兩天，氣溫開始回溫，夜間低溫也會上升2到3度，稍微沒那麼冷，但是環境水氣增加，桃園以北、宜蘭及花蓮迎風面天氣陰雨，有持續性降雨。他並指出，連續下來的7天，受到東北到偏東風影響，是典型的冬季天氣，迎風面天氣陰雨，濕濕涼涼的；而中南部天氣則多雲到晴，日夜溫差較大。

中央氣象局預報員張承傳也表示，5日起台灣上空水氣大增，台北、基隆、宜蘭和花東一帶，陰雨綿綿，氣溫白天維持在20到22度之間，夜間維持在15到17度之間，民眾出門記得帶雨具；不過受到輻射冷卻效應的影響，新竹以南，白天高溫會來到25度，晚上會降到14度，日夜溫差很大，民眾出門要留意保暖。

到了7、8日，北部、東北部地區水氣變少，雨勢趨緩，但受到東北季風影響，氣溫夜間略降2度，但白天溫度持續升高，民眾千萬不要被白天的大太陽騙了，有心臟血管疾病的人，注意溫度變化。

全面好天氣

可喜的是，從9日起全台天氣逐漸變好，中央氣象局指出，北部氣溫維持在22到25度之間，中部地區25到27度之間，除了東半部及山區有局部小雨之外，其餘地區都是舒適微熱，早晚涼的好天氣，僅東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。

氣象專家吳德榮也指出，因受東北季風減弱，北台灣氣溫略回升，10、11日都是好天氣，可望維持到12日，想出遊的民眾，可趁此機會出門走一走。從氣象圖來看，近10天都沒有冷空氣出現的跡象，下一波鋒面通過，估計要到13日後才會顯現。

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氣象局 保暖

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