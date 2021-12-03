北榮日照中心遊詣居 利用人因日照、表情辨識照顧長者

2021年台灣科技醫療展目前在台北南港展覽館舉行，台北榮總完整呈現日照中心「遊詣居」，藉由人因日照、臉部表情辨識等智慧科技，照顧失智長者日常生活。

台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，高達9成失智長者會出現憂鬱等精神疾病症狀，家屬及照顧者常需擔負沉重壓力，但傳統評估多仰賴問卷及面談，無法及時反應每日症狀變動，「遊詣居」藉臉部表情辨識系統及大數據分析，定期追蹤及分析23名長者臉部表情，再經神經精神症狀評估量表(NPI)評估，長者臉部表情出現憂傷、負面情緒變化等，可以早期查覺精神疾病症狀。

林明憲說，傳統日照中心十分仰賴人力，但現在受限於照護人力不足，無法提供長者完整照顧，但北榮結合台灣科技產業優勢，讓照顧人力更有效的運用。北榮今年年初於疫情期間，啟用全新「遊詣居」，遠離病房等醫療區域，並加強防疫規畫。

林明憲說，有別於社區日照中心以生活照顧為主，「遊詣居」採全人居家及社區整合性長照模式（PACE），實現「在地終老」理念，因日照中心就在醫院裡，因此利用醫院優勢，結合醫療元素，由物理及職能治療師提供職能等訓練，讓長者身體機能、記憶力不要衰退，甚至可以改善。

不同於其他日照中心使用的白光日光燈，「遊詣居」的照明是採用人因智慧照明且使用黃光，可以模擬上午、中午、傍晚光線的照度、色差。林明憲說，如此光線安排符合人體生理時鐘的變化，讓長者回家後的睡眠更加穩定，也可降低失眠機會。