北榮日照中心遊詣居 利用人因日照、表情辨識照顧長者
2021年台灣科技醫療展目前在台北南港展覽館舉行，台北榮總完整呈現日照中心「遊詣居」，藉由人因日照、臉部表情辨識等智慧科技，照顧失智長者日常生活。
台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，高達9成失智長者會出現憂鬱等精神疾病症狀，家屬及照顧者常需擔負沉重壓力，但傳統評估多仰賴問卷及面談，無法及時反應每日症狀變動，「遊詣居」藉臉部表情辨識系統及大數據分析，定期追蹤及分析23名長者臉部表情，再經神經精神症狀評估量表(NPI)評估，長者臉部表情出現憂傷、負面情緒變化等，可以早期查覺精神疾病症狀。
林明憲說，傳統日照中心十分仰賴人力，但現在受限於照護人力不足，無法提供長者完整照顧，但北榮結合台灣科技產業優勢，讓照顧人力更有效的運用。北榮今年年初於疫情期間，啟用全新「遊詣居」，遠離病房等醫療區域，並加強防疫規畫。
林明憲說，有別於社區日照中心以生活照顧為主，「遊詣居」採全人居家及社區整合性長照模式（PACE），實現「在地終老」理念，因日照中心就在醫院裡，因此利用醫院優勢，結合醫療元素，由物理及職能治療師提供職能等訓練，讓長者身體機能、記憶力不要衰退，甚至可以改善。
不同於其他日照中心使用的白光日光燈，「遊詣居」的照明是採用人因智慧照明且使用黃光，可以模擬上午、中午、傍晚光線的照度、色差。林明憲說，如此光線安排符合人體生理時鐘的變化，讓長者回家後的睡眠更加穩定，也可降低失眠機會。
林明憲說，在「遊詣居」一個角落牆壁上掛著蓑衣，並放著一張麻將桌，讓失智長者可以打打麻將，動動腦，當中也有較寬敞的公共活動區，職能治療師可以帶著長者活動，或進行物理、職能等課程。「遊詣居」也提供入住長者營養照顧，如初期入住長者多為潛在性營養不良，但經營養師設計餐點、注意長者攝取營養狀態，長者均已達到營養良好等級。
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