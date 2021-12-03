又搞烏龍！列車進站車門卻沒開 台鐵認嚴重疏失要罰

又搞烏龍！台鐵224次自強號，今天下午2時10分停靠南澳站時，竟沒有協助開車門，十多名旅客下不了車。對此，台鐵坦承是嚴重疏失，會懲處列車長和副站長。

台鐵說，當時列車長和副站長在進行交接，疏忽只開了七到九車車門，一到六車都沒有開，影響十多名旅客無法下車。

台鐵坦言，這算是嚴重疏失，對旅客很抱歉，將懲處站長跟副站長。

台鐵說，列車長進站標準作業程序要先看列車停靠月台對不對，再來就要開車門，確認全列車車門開啟，才能進行交接。

台鐵局稍早發布正式說明指出，224車次柴電自強號共九節車廂於下午2時10分停靠南澳站時，列車長站立於九車位置開啟車門，陸續有20餘位旅客下車。

台鐵說，當時列車長與車站值班人員辦理遺失品交接確認工作，至開車時，因疏於確認其他車廂部分車門，致一到六車約有十餘位旅客未及下車。

台鐵說，開車後，未下車旅客陸續向列車長反映，列車長聯繫車站，於新城站引導下車，並由新城站協助安排引導旅客搭乘最近上行177次折返南澳站，較原定時間延誤77分鐘。

台鐵說，除向旅客誠摯道歉外，後續將積極聯繫行程遭受延誤之旅客辦理全額退票，另相關疏失人員將經調查後檢討改進並予懲處。並再次重申，列車長應確實做好車門指認呼喚，若再有類似情況發生給予重罰。