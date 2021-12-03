北醫大團隊研發「仿生肺組織晶片」 宣告替身醫療來臨

癌症長年霸佔國人十大死因之首，十大癌症則是以肺癌居於首位。台北醫學大學今於醫療科技展展出「仿生肺組織晶片」，雙和醫院副院長暨胸腔內科主任李岡遠表示，仿生肺組織晶片可以協助患者測試「免疫治療效果」，等於是患者的替身，無需讓患者「以身試藥」，且可以在一周內知道藥物的效果，避免患者的身體不斷被藥物消耗。

李岡遠表示，癌症治療方式包括標靶、化療及免疫等治療，醫師大多是根據患者的病情，或是醫師本身經驗投藥，但藥效不一定都能百發百中。在不斷試藥的過程中，患者體力等也會被消耗，也可能出現抗藥性等問題，久而久之，恐會發生「無藥可用」的局面。

因此，為了提高投藥效率。李岡遠與清華大學劉承賢教授合作開發「仿生肺組織晶片」，提取患者癌細胞在體外重組晶片。仿生肺組織晶片就等同病人，醫師可透過晶片同時測試不同藥物濃度與組合，進而找到最完美的治療方式，可謂「替身醫療」。

李岡遠表示，透過晶片的替身醫療，原本患者需要2至3個月測試的藥效可大幅縮短於一週內就知道成效，也能避免患者身體被藥物的消耗。「仿生肺組織晶片」最重要的特色在於測試「免疫治療效果」，免疫治療即透過抗體藥物讓T細胞能重新恢復活性，並開始大量增生去攻擊腫瘤，進而成功治療癌症，不過，目前肺癌免疫治療，平均每五人僅一人有效。

李岡遠表示，每五人僅一人有效是代表該免疫治療藥物只對一人發揮作用，不代表其它四人沒救，仿生肺組織晶片因為有患者的T細胞與癌細胞，此時就能再測試免疫治療藥物合併其它藥物的療效，為另外四人找出可能的解方。

李岡遠表示，仿生肺組織晶片是利用液體介電泳力排列細胞為各臟器組織結構，重建關鍵功能，更重要的是結構大小可依據癌症的發展特製，未來甚至可拓展擴及心臟、肝臟、腎臟等器官。

仿生肺組織晶片獲得2021年科技部「未來科技獎」，北醫團隊與清華大學的合作研發，希望透過向國際期刊發表，並成立新創公司將研發成果推廣至全球，為未來癌症病友提供更佳的精準治療。