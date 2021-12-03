他們患腦癌卻永不放棄 周大觀基金會頒圓夢助學金
目前就讀高雄市新興國中一年級的黃潔歆3歲時因為嗜睡、噴射狀嘔吐，就醫檢查發現罹患「髓母細胞瘤」經化療努力克服身體限制，永不放棄喜歡的直排輪，黃潔歆與另一名患有「髓母肌瘤」的賓至晨榮獲周大觀文教基金會「抗癌圓夢助學金」，今天下午於高雄新興高中受獎，分享抗癌的生命歷程。
黃潔歆今年12歲，1歲半時上幼稚園，老師們說她學習快、說話快、喜歡3C、樂高組裝等，但3歲卻因嗜睡、噴射狀嘔吐，到高雄榮總醫院檢查，發現小腦有3.5公分大的腫瘤，水腦情況還引起腦壓過高，為開刀取出腫瘤，黃潔歆接受放射線治療，過程中曾感染肺炎，造成放療一度暫停。
黃潔歆2014年完成治療，目前還有記憶力衰退、體力差、平衡感不好的問題需要克服，但為了喜歡的直排輪，不放棄練習，曾參加直排輪比賽競速組，獲得全民有氧盃全國賽第二名。
目前就讀高雄市鳳新高中二年級的19歲賓至晨個性樂觀，過去曾有走路東倒西歪、四肢無力、頭痛和嘔吐情況，國小畢業的暑假某日被醫院診斷罹患惡性「髓母肌瘤」，因腫瘤長在腦幹上，未免終身癱瘓，腫瘤無法完全切除，經歷開刀、電療、化療，目前仍持續服用化療藥物。
賓至晨雖無法到校上課，父母安排床邊教學老師，但因工作關係，將賓至晨託給姑姑、姑丈照顧，賓至晨期望，未來可戰勝癌魔，像以前一樣行動自如，不需要任何輔具與他人的協助，健健康康上大學。
周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，每年罹癌學生新增約6百人，以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、骨癌等最常見，周大觀文教基金會為鼓勵罹癌學生努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，自1997年以來，24年已義助2億6千多萬元，力挺13068名罹癌學生戰勝死神。
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