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強棒出擊 台灣精品攜手歐都納相挺中華職棒

聯合線上 / 文／黎允之

中華職棒32年總冠軍大賽圓滿落幕，兄弟相隔11年再度封王!台灣精品攜手獲獎品牌歐都納，以實際行動力挺台灣國球，為球員熱血應援!

▲中華職棒32年台灣大賽圓滿落幕，由中信兄弟拿下總冠軍。 圖／中華職業棒球大聯盟提供
▲中華職棒32年台灣大賽圓滿落幕，由中信兄弟拿下總冠軍。 圖／中華職業棒球大聯盟提供

今年中華職棒台灣大賽MVP最有價值球員獎和兩隊的優秀球員獎由詹子賢、德保拉和林安可獲得。賽後頒獎儀式，長期支持體育賽事的臺灣知名戶外休閒品牌歐都納，為系列賽優秀球員德保拉、林安可送上一系列專業戶外休閒裝備。

其中，榮獲產業界最高榮譽:台灣精品獎的「玩美肌光長袖排汗衫」、「魔力升溫保暖立領衫」及「酷涼抗夏節能衫」，不僅舒適實穿，也是球員一年四季必備的「神隊友」。而頒獎儀式上歐都納代表身穿「綠森林防水透氣外套」，採用科技2.5層，不僅層層防水滴水不漏，內層排濕功能更能適應臺灣潮濕的氣候，而且重量只有350克，運動時不會增加負擔。

▲歐都納頒發台灣大賽優秀球員，頒獎人洪宏霖協理身著綠森林防水透濕外套。 圖／中華職業棒球大聯盟提供
▲歐都納頒發台灣大賽優秀球員，頒獎人洪宏霖協理身著綠森林防水透濕外套。 圖／中華職業棒球大聯盟提供

歐都納「玩美肌光」系列由臺灣研發製造，專利技術加上獨特材質，讓衣料能夠阻隔有害光、吸收有益光，兼具防曬、抗汙、排汗的效果，被喻為「穿的保養品」。

▲台灣精品歐都納「玩美肌光」系列兼具防曬、抗汙、排汗的效果。 圖／歐都納提供
▲台灣精品歐都納「玩美肌光」系列兼具防曬、抗汙、排汗的效果。 圖／歐都納提供

「魔力升溫保暖立領衫」內刷毛舒適透氣、抑菌抗臭，剪接併縫設計親膚不摩擦，讓冬天從事戶外運動輕巧又保暖。

▲台灣精品歐都納「魔力升溫保暖立領衫」機能性極佳。 圖／歐都納提供
▲台灣精品歐都納「魔力升溫保暖立領衫」機能性極佳。 圖／歐都納提供

夏天時則可穿著歐都納「涼感抑菌短袖POLO衫」，調節型紡織纖維不悶不熱，達到永久性吸排效果，運動後溫度不上升，體感更涼爽舒適，還具有極佳防霉、抗臭、抵擋紫外線的功能，機能和美觀兼具，因此獲得台灣精品的肯定。

▲台灣精品歐都納「酷涼抗夏節能衫」可防霉、抑菌、抗臭、抵擋紫外線。 圖／歐都納提供
▲台灣精品歐都納「酷涼抗夏節能衫」可防霉、抑菌、抗臭、抵擋紫外線。 圖／歐都納提供

台灣精品獎每年嚴選出台灣最具創新價值的標竿產品，可謂「產業界的奧斯卡獎」，引領臺灣品牌走向國際。今年有210家企業的355件產品從1,179件報名產品中脫穎而出，每件台灣精品都是高品質、創新、臺灣產業轉型的最佳見證。

而歐都納從眾多品牌中脫穎而出，連續七年共獲十項台灣精品獎的殊榮，產品創新價值屢獲肯定，其長年推動無痕山林等環保永續行動，贊助培育國內體育人才不遺餘力。慶祝品牌周年，歐都納也推優惠活動：12/15前「全利出擊」滿6500抵300，再加贈200元抵用券、2022/1/3前「萬元裝備百禮抽」滿3000登入發票即可參加抽獎，要讓消費者買得超值又開心。

▲歐都納周年慶優惠12/15前滿6500抵300，再加贈200元抵用券，2022/1/3前滿3000登入發票即可參加抽獎。 圖／歐都納提供
▲歐都納周年慶優惠12/15前滿6500抵300，再加贈200元抵用券，2022/1/3前滿3000登入發票即可參加抽獎。 圖／歐都納提供

讓中華職棒熱血你的生活！讓台灣精品精彩你的世界！本屆中華職棒賽事藉由歐都納、台灣精品與中華職棒的結合，將臺灣「最優質的產品與最優秀的棒球人才」呈現在大眾面前，再次讓世界看見台灣好「棒」！

台灣精品官網>> 台灣精品 Taiwan Excellence - Official
歐都納官網>> 歐都納股份有限公司 (atunas.com.tw)

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