AI大數據讓肺結節無所遁形 國泰、雲象科技開發新技術

民眾聞癌色變，對於肺癌更是深感畏懼，國泰醫院於2021年台灣醫療科技展發表「肺結節偵測AI-低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）偵測系統，透過AI大數據，大幅提高偵測的精準度。

肺癌蟬聯國人十大癌症死因首位多年，因初期並無明顯症狀，等透過X光發現，大都腫瘤已超過1公分，且有轉移風險， 目前透過LDCT檢查可以篩檢早期肺癌，有助偵測小於1公分的肺結節，不過，LDCT影像判讀難度較高，且耗時費力。

為輔助醫師提高診斷效率及正確性，國泰醫院與雲象科技攜手研發「肺結節偵測AI-低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）偵測系統，累積3000多例、逾45萬張的高解析度影像，開發出高敏感度AI系統，讓肺結節無所遁形。

國泰醫院放射線科主任王永成指出，該系統對於6mm以上肺結節敏感度達91.95%，只要20秒就能產出偵測報告，並自動排序高風險肺結節及回饋特徵資訊，作為醫師醫師臨床診斷的重要參考。

除了「肺結節偵測AI-低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）偵測系統」，國泰醫院在今年台灣醫療科技展上，還發表「醫療心未來智慧遠距照護」、國泰人壽「升級版Cathay Walker Plus健康計劃」、國泰健康管理「數位智慧照護服務」等成果。

為提供心血管住院病人出院後的照護，國泰醫院成立「心血管遠距照護中心」，提供病人遠距照護服務，例如，遠距照護包 (心電圖量測儀、血壓、血氧、血糖機等各項監測設備)，個管師教導病人返家後使用量測，並上傳各項生理數值。

當病人回傳數值異常，個管師主動聯繫病人或家屬追蹤關懷。另成立心血管遠距照護中心平台，提供病人居家照護建議及病況追蹤服務。醫護團隊利用心血管遠距照護管理平台，監控數據並與病人即時溝通。

國泰醫院院長室副主任郭明娟指出，該遠距照護服務，提高病人返家後照護，目前受惠此服務的病人中，高達83%表示肯定。