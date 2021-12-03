快訊

媽媽外出買晚餐…3歲男童跑去親戚家 遭比特犬活活咬死

羽球／台灣史上第一人！戴資穎獲BWF最佳女運動員

艾若膚乳膏換製造廠無監測數據 2萬支回收

中央社 / 台北3日電

衛生福利部食品藥物管理署今天表示，皮膚炎用藥「艾若膚乳膏」因更換製造廠，無法持續提出安定性試驗監測數據，有1批共2萬多支，將於明年1月17日前回收完畢。

食藥署公布藥品回收訊息，昱任藥品有限公司的「艾若膚乳膏0.1%」，批號為1811115的產品，因未執行持續安定性試驗，無法確保產品品質無虞，廠商主動回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體電話聯訪說，「艾若膚乳膏」屬於類固醇乳膏，為處方藥，主要用於治療皮膚發炎、搔癢。

傅淑卿說，此產品效期為4年，依規定每年至少進行1次安定性試驗監測藥品狀況，但此藥品廠商因更換委託的製造廠，因合約緣故未能持續監測安定性，也無法提供相關監測數據，因此啟動回收，數量約2萬多支，須於明年1月17日前回收完畢。

傅淑卿表示，國內有多款與「艾若膚乳膏」同成分、同劑量的可替代藥品，民眾用藥不受影響；若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，開立其他適當藥品處方。

食藥署 類固醇

延伸閱讀

JAK抑制劑恐增心血管風險 食藥署將啟動評估

默沙東口服藥EUA送審 食藥署拚12月中前審查完畢

新生兒單株抗體年底缺貨 食藥署急核准3千劑填補缺口

萊豬進口至今未赴美查廠 蔣萬安凍結食藥署100萬元預算

相關新聞

元旦3天連假「省道易塞路段」出爐 車潮湧現時段看這

111年元旦連續假期有三天連假，自12月31日起至明年1月2日。交通部公路總局今天公布省道易塞路段，除了返鄉及收假旅次，...

下周抬頭看美景！月亮伴金、土、木星排一列

台北天文館指出，最近傍晚西方有一顆異常明亮的星星，吸引了不少民眾好奇的目光，它是天空中亮度僅次於太陽和月球的星體：金星。...

如何與自體免疫疾病和平共處 醫師這麼說

41歲的黃小姐從10多年前，手指與手腕關節就出現腫脹疼痛的狀況，且腫痛的關節數目在近幾年逐漸增加，甚至惡化到手指關節變形、無法完成日常活動。

基隆8度低溫！吳德榮：今明兩天乾冷大陸冷氣團籠罩

中央氣象局今晨發布低溫特報，輻射冷卻影響，西半部及金門氣溫偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率...

公投投票台鐵「加開8列次」7日開搶 時刻表整理包

「110年全國性公民投票」將於18日登場，台鐵局說，為疏運旅客需要，從前一天開始到投票日隔天，加開八班次因應。7日凌晨零...

跨年想訂房！他一查見「兩晚15萬」嚇傻 內行解答曝1招省錢

年底將至，許多人都期待一年一度的跨年活動，並早早計畫和卡位，安排好出遊行程和住宿地點。不過，有位網友透露，自己好不容易搶到年末時段的車票，打算去花蓮跨年，結果發現平時價格實惠的民宿竟飆到破萬，讓他相當傻眼，文章引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。