艾若膚乳膏換製造廠無監測數據 2萬支回收

衛生福利部食品藥物管理署今天表示，皮膚炎用藥「艾若膚乳膏」因更換製造廠，無法持續提出安定性試驗監測數據，有1批共2萬多支，將於明年1月17日前回收完畢。

食藥署公布藥品回收訊息，昱任藥品有限公司的「艾若膚乳膏0.1%」，批號為1811115的產品，因未執行持續安定性試驗，無法確保產品品質無虞，廠商主動回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體電話聯訪說，「艾若膚乳膏」屬於類固醇乳膏，為處方藥，主要用於治療皮膚發炎、搔癢。

傅淑卿說，此產品效期為4年，依規定每年至少進行1次安定性試驗監測藥品狀況，但此藥品廠商因更換委託的製造廠，因合約緣故未能持續監測安定性，也無法提供相關監測數據，因此啟動回收，數量約2萬多支，須於明年1月17日前回收完畢。

傅淑卿表示，國內有多款與「艾若膚乳膏」同成分、同劑量的可替代藥品，民眾用藥不受影響；若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，開立其他適當藥品處方。