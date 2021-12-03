元旦3天連假「省道易塞路段」出爐 車潮湧現時段看這

111年元旦連續假期有三天連假，自12月31日起至明年1月2日。交通部公路總局今天公布省道易塞路段，除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加元旦跨年活動旅次為主。

公路總局說，預估該連續假期車潮將自12月30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至明年1月2日全日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自明年1月1日中午起至1月2日。

公共運輸部分，公總說，已請客運業者於本次連假期間籌備充足運能，如有返鄉或參加各縣市跨年活動需求，仍請多加利用公路（國道）客運，但因目前仍為疫情第二級警戒期間，考量降低跨區傳染風險，建議民眾多加注意長途移動時的防疫；另基於疫情考量，本次元旦連假各項公路客運優惠措施仍不予實施，後續連假將視疫情發展情況及政策需要，檢討評估是否實施，並就優惠方案內容予以彈性調整。

公總說，該元旦連續假期預售票，西部客運路線已於11月18日起陸續販售，截至12月1日止尚有九成空位，東部客運路線已於12月1日起開始販售，相關購票資訊，可至各客運業者官網查詢。

在公路交通方面，公總預測假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道（如：台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等）、銜接高速公路路段（如：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道等）及重要觀光風景地區鄰近路段（如：台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等)。

為紓緩壅塞路況，公總說，於各易壅塞路段規畫各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。

另外配合高速公路局11處國道易壅塞路段，公總說，也已規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

公總說，連假鄰近省道路段，目前已公布規畫舉辦元旦跨年活動的地點包含清境農場、日月潭、阿里山、劍湖山樂園、義大遊樂世界等，東北角及東部地區海岸沿線則有迎曙光活動（如福隆、台東海濱公園、三仙台及太麻里等），提醒民眾，夜間或清晨時段前往參加活動務請留意路況，並請勿疲勞駕駛。